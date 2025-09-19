  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

溫鋼城：美股、港股不建議造淡，現階段可少量減倉

19/09/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　美國一如市場預期減息0.25厘，美股隔晚（18日）齊齊破頂，惟美股將迎來四期結算日，市況勢波動？


 
　　港股周四表現反覆，曾一度升穿兩萬七關，不過其後急速轉向，午後更跌勢加劇，曾跌逾500點，低見26322點，收市時仍跌363點，報26544點，全日高低波幅735點，恒指短期或有回調？屬健康調整？


 
　　另外，紫金(02899)分拆紫金黃金國際獨立在港上市，最新公布9月19日至24日進行新股招股，集資逾244億港元，入場費約7231元起，股民可以留定子彈入飛？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他鋰業股相關新聞：
鋰業股 | 贛鋒稱儲能電芯產能已滿產，股價飆一成可看高一線？
《中國要聞》有色金屬工業協會：國內氧化鋁企業提鋰項目加速推進，將形成規模效應


其他科技股相關新聞：
科技股 | AI前景佳獲大行唱好，科技股強勢可以點部署？
淘寶閃購和餓了麼據報將做團購，業務同時在淘寶、支付寶、高德上線
【ＡＩ】騰訊元寶全量上線微信公眾號和視頻號評論區
《外資精點》高盛：內地無人駕駛出租車市場加速發展，上調車隊規模預測
《外資精點》高盛上調百度目標價七成，估值未完全反映雲業務及智駕價值且風險回報良好
《中國要聞》支付寶兩個經營主體公司完成更名
德國反壟斷機構准許京東(09618)收購CECONOMY交易

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

06198

青島港

7.690

異動股

02586

多點數智

10.190

異動股

00936

佳兆業資本

0.840

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,171.99
    +29.57 (+0.064%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,638.22
    +6.26 (+0.094%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,532.17
    +61.44 (+0.273%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.310
變動率︰-1.352%
較港股︰-0.46%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.302
變動率︰-1.372%
較港股︰-0.49%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌71.858
變動率︰-2.247%
較港股︰+0.08%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.375
變動率︰-2.381%
較港股︰-7.47%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升164.585
變動率︰+1.296%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升136.870
變動率︰+1.198%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.120
變動率︰-0.714%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌129.960
變動率︰-2.256%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升2.922
變動率︰+2.870%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升97.280
變動率︰+2.724%
ZM
Zoom通訊
按盤價(USD)︰跌84.920
變動率︰-2.200%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌14.315
變動率︰-2.486%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/09/2025 11:24 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/09/2025 11:24 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06198 青島港
  • 7.690
  • 02586 多點數智
  • 10.190
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.840
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.134
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.238
股份推介
  • 02378 保誠
  • 108.800
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.020
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.140
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.550
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.530
  • 目標︰$12.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.100
  • 00005 滙豐控股
  • 106.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 00941 中國移動
  • 85.950
  • 00700 騰訊控股
  • 642.500
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 13.210
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 37.300
  • 目標︰$40.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 25.160
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/09/2025 17:09  《盤後部署》港股爭持恒指全日平手收場，鴻騰急升待回落5元附近可撈

19/09/2025 17:39  【施政報告】甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位

19/09/2025 19:05  【地皮超標】荃灣永順街住宅地本月26日起招標，11月14日截標

19/09/2025 17:08  【新股上市】紫金黃金國際(02259)國際發售部分傳已獲足額認購

19/09/2025 18:30  【施政報告】何永賢：開始研究重建模範邨，綠白表購買機率均會上升

19/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３８億元，買山高控股沽騰訊

19/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛勁升百度目標七成，中金升攜程目標逾一成半

19/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５４，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指全周跌1.3%，中國持美債規模16年低，李強下周赴紐約新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科技股 | AI前景佳獲大行唱好，科技股強勢可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

尖沙咀金普頓酒店正式開業：495間全海景客房 每晚$2,098起！20米維港美景恒溫天際泳池
人氣文章

玩樂 What’s On

2025日本紅葉預測：東日本比往年遲、西日本／九州11月中開始
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家馬綺敏個展「◯◯」：「我在這一次的展覽中，成為了一個送禮物的人」
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

從醫療應用到美容護膚的碳酸科技？解構Sofina泡泡護膚背後的故事！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Netflix《家母螳螂》高賢廷：除了是實力派演員，更是美容企業家！跟韓劇美魔女學熟齡保養秘訣
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫調理濕疹獨特新方向：結合八字與五行 對應中藥及飲食宜忌 減少濕疹發作
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
小小麵糰不單調，包點口味變化 今期素食譜：椰奶全麥蒸饅頭
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 23:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞19/09/2025
施政報告 | 甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處