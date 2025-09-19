溫鋼城：美股、港股不建議造淡，現階段可少量減倉

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

美國一如市場預期減息0.25厘，美股隔晚（18日）齊齊破頂，惟美股將迎來四期結算日，市況勢波動？





港股周四表現反覆，曾一度升穿兩萬七關，不過其後急速轉向，午後更跌勢加劇，曾跌逾500點，低見26322點，收市時仍跌363點，報26544點，全日高低波幅735點，恒指短期或有回調？屬健康調整？





另外，紫金(02899)分拆紫金黃金國際獨立在港上市，最新公布9月19日至24日進行新股招股，集資逾244億港元，入場費約7231元起，股民可以留定子彈入飛？

