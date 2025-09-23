黃瑋傑：恒指若企穩26200點則有望再試高位，相反則下試25700點覓支持

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

港股周一（22日）承接上周跌勢，恒指低開後表現持續向下，收報26344點，跌200點。大市轉向調整格局？預計指數會於何區間整固？

蘋果(US.AAPL)iPhone 17過去周末正式在內地及香港開售，因應市場反應較預期熱烈，據報蘋果緊急要求供應商提高產能，其中iPhone17的日產量提高約40％，蘋概股短期內仍有動力支持？小米(01810)創始人、董事長雷軍宣布，小米17系列新品發布會將於周四（25日）晚上七時舉行，屆時三款旗艦機型將正式亮相，小米股價已沉寂一段時間，今次新品發布會可成為助力股價的東風嗎？

