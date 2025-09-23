  • 會員
黃瑋傑：恒指若企穩26200點則有望再試高位，相反則下試25700點覓支持

23/09/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　港股周一（22日）承接上周跌勢，恒指低開後表現持續向下，收報26344點，跌200點。大市轉向調整格局？預計指數會於何區間整固？

 

　　蘋果(US.AAPL)iPhone 17過去周末正式在內地及香港開售，因應市場反應較預期熱烈，據報蘋果緊急要求供應商提高產能，其中iPhone17的日產量提高約40％，蘋概股短期內仍有動力支持？小米(01810)創始人、董事長雷軍宣布，小米17系列新品發布會將於周四（25日）晚上七時舉行，屆時三款旗艦機型將正式亮相，小米股價已沉寂一段時間，今次新品發布會可成為助力股價的東風嗎？

 

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？

即時重點新聞

24/09/2025 17:05  《盤後部署》靠攏英偉達阿里狂升9%領彈恒指，京東出海值得關注宜撈底

24/09/2025 18:57  政府：各主要道路及交通料改發三號風球時恢復通行，市面基本復常

24/09/2025 18:36  據報港府現階段無意啟動「極端情況」，因破壞情況可控，有信心可及時清走塌樹

24/09/2025 18:18  據報周大福創建(00659)發22億元可交換債券，涉首程控股(00697)股份

24/09/2025 16:21  機管局：機場明早6時後逐步回復運作，料明日全日有逾千航班升降

24/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３７億元，買阿里沽中興

24/09/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】德銀升蔚來目標近一成，麥格理升新東方一成惟續看淡

24/09/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７６２，一周拆息上日報４﹒７％

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 中芯受惠晶片漲價潮股價走高傳趁加價潮整合業務，光伏技術創新大會今日揭幕新文章
