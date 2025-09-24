熊麗萍：恒指兩萬六關或有整固，科網股趁回吸要留意選股及個人持倉比例

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

本港周三（23日）下午於強颱風「樺加沙」逼近下照常開市，全日表現高開低走，收市報26159點，跌185點，成交2945億元。風暴來襲下料交投或較淡靜？恒指兩萬六關支持力大？





科指上日跌逾1％，當中百度(09888)、京東(09618)等股份領跌，相關科網板塊有邊啲可以趁低吸納？



