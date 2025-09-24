  • 會員
熊麗萍：恒指兩萬六關或有整固，科網股趁回吸要留意選股及個人持倉比例

24/09/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　本港周三（23日）下午於強颱風「樺加沙」逼近下照常開市，全日表現高開低走，收市報26159點，跌185點，成交2945億元。風暴來襲下料交投或較淡靜？恒指兩萬六關支持力大？


 
　　科指上日跌逾1％，當中百度(09888)、京東(09618)等股份領跌，相關科網板塊有邊啲可以趁低吸納？
 

其他濠賭股相關新聞：
超級黃金周 | 樺加沙來襲濠賭股借勢回順，可趁機吸納？邊隻最值博？

消息指澳博(00880) 擬發至少10億元點心債
《外資精點》滙豐研究：澳門博彩業受颱風影響，看好美高梅銀娛
新濠博亞旗下「駿龍娛樂場」周一終止營運


其他阿里相關新聞：
阿里推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？
港股 | 午市前瞻 | 恒指轉跌為升短線料已見底 阿里食正AI加晶片股價受追捧
《Ａ股焦點》阿里與英偉達開展Physical AI合作，滬深阿里概念股拉升
阿里雲夥英偉達推動縮短具身智能等應用開發周期
阿里雲指「通義千問」已開源逾300模型，累計下載量超過6億
【ＡＩ】阿里巴巴推出Qwen3-Max模型，代碼和智能體能力提升
Cathie Wood時隔4年再建倉阿里巴巴(09988)，涉資1630萬美元
阿里(09988)吳泳銘:未來智能體及機器人數量或超過全球人口，與人類一同工作

