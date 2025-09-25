  • 會員
林家亨：恒指短期調整已完成，對阿里部分利好消息有保留

25/09/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　港股周三（24日）續打風不停市，早上低開85點後走勢反覆向上，午後更愈升愈有，最終更以接近全日高位收市，收報26518點，升359點，全日成交2887億元。恒指連跌多天後終於有反彈，短期已差不多完成整固？仍有條件挑戰高位嗎？


 
　　科網股續帶漲大市，阿里巴巴(09988)好消息多籮籮，先有人稱「木頭姐」的Cathie Wood重新買入阿里巴巴ADR股份，為四年以來首次，另外阿里雲有發布出AI服務技術體系，加上又宣布與英偉達(US.NVDA)開展Physical AI合作，多個利好消息帶動下，股價收市時升9％，不過走勢上已升至保歷加通道頂線，短炒的話要食胡？

 

