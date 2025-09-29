溫傑：北水放假或影響港股交投，料恒指於25800-26000點繼續有支持

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國最新公布經濟數據較預期強勁，帶動債息上揚，美股隔晚（28日）受壓，加上內地股市下跌亦拖累港股。恒指最多跌逾400點，低位險守26000點，上周累計仍要跌逾400點。周一（29日）為期指結算，期結後港股有望迎來反彈嗎？另外，美國周五（26日）公布的8月PCE物價指數按月及按年分別升0.3％及2.7％，符合預期，核心PCE物價指數按月升0.2％，按年升幅維持2.9％，亦符合預期。對聯儲局下一步利率走向會有何啟示？

工信部等8部門下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定了2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5％左右，10種有色金屬產量年均增長1.5％左右的目標，對相關金屬資源股股價走勢有何影響？

