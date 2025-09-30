黃瑋傑料恒指短線於26000至27000點區間上落

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

港股在期指結算日高開高走，午後在A股帶動下，升勢曾擴大至逾500點，最終收報26622點，升494點。恒指本輪調整是否已初步完成？惟北水即將放假，交投減少下，恒指短線走勢仍會較波動？大市整固過後，今年仍有望挑戰27000甚至更高水平？

人行會議指出，要落實落細適度寬鬆的貨幣政策，引導金融機構加大貨幣信貸投放力度用好證券、基金、保險公司，互換便利和股票回購增持再貸款，中資券商股周一（29日）急彈，只屬利好消息短線刺激？滙豐看升A股，A股仍有水位再上？

