林家亨：北水放假下料港股或有偷步炒作減息憧憬

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國政府停擺，惟無阻美股造好，資本市場已消化相關消息？港股9月累升1777點或7％，至於第三季累計升2783點或11％，內地股市十一假期休市，北水亦在下周四（9日）才回歸，港股成交難免縮減，恒指短線仍維持反覆向上形態？第四季港股有機會再度突破今年高位？

據報華為計劃明年生產約60萬片910C昇騰芯片(Ascend)，大約是今年水平的兩倍，2026年昇騰產品線的產量將提高至160萬片。若可提高產量，中芯(00981)作為華為主要夥伴，在國內可真正實現自給自足？另外，林Sir亦會拆解9月新能源車企銷售表現。

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他快手相關新聞：

OpenAI｜推影片生成社交平台AI概念股造好，快手重組業務股價連日飆升仍可追？

《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶宜於收市前完成殺倉行動

《異動股》快手升逾4%創三年新高，OpenAI擬推出AI生成影片主題社交媒體



其他鋰業股相關新聞：

鋰業股 | 美國政府擬入股美洲鋰業，贛鋒天齊飆逾一成可否追入？

大行報告 | 寧德時代、紫金最新睇幾多？藥股邊隻最值博？一表盡掌握

《異動股》寧德時代升3%，獲法巴升目標價兩成疊加華府加強對鋰礦控制

美國政府擬持有美洲鋰業一成股權，贛鋒鋰業目前為第三大股東





【你點睇？】兩名顧客光顧火鍋放題店疑企圖帶走食材，你認為二人是否需要負上更多責任？► 立即投票