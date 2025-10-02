  • 會員
林家亨：北水放假下料港股或有偷步炒作減息憧憬

02/10/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　美國政府停擺，惟無阻美股造好，資本市場已消化相關消息？港股9月累升1777點或7％，至於第三季累計升2783點或11％，內地股市十一假期休市，北水亦在下周四（9日）才回歸，港股成交難免縮減，恒指短線仍維持反覆向上形態？第四季港股有機會再度突破今年高位？

 

　　據報華為計劃明年生產約60萬片910C昇騰芯片(Ascend)，大約是今年水平的兩倍，2026年昇騰產品線的產量將提高至160萬片。若可提高產量，中芯(00981)作為華為主要夥伴，在國內可真正實現自給自足？另外，林Sir亦會拆解9月新能源車企銷售表現。

 

