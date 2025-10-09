林家亨：港股仍然強勢，恒指處於反覆向上趨勢

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

港股周三（8日）假後復市兼北水回歸在即，表現全日向下，收市時跌128點，報26829點，全日成交1738億元，恒指調整未完？咩位有支持？

滙控(00005)及恒生(00011)聯合公布，滙豐擬以溢價30％兼將協議安排方式將恒生私有化，消息對滙控有何影響？如本身持有恒生的股民又要擔心嗎？

科網股普遍向下，僅網易(09999)升近3％，而ATMXJ都全線向下，相關股份仍可吸納？強勢未完？

多隻新股正進行招股，當中包括酒店送餐機械人公司雲迹(02670)及四環醫藥(00460)旗下軒竹生物(02575)，兩隻股份又值一抽嗎？

