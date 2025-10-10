溫鋼城：港股關鍵位看26200點，年內目標最新看至28500點

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

A股上日（9日）假期復市，而港股表現反覆偏軟，收跌76點，報26752點，錄得四連跌，北水回歸下，全日成交增至3868億元，大市整固未完？上落區間睇邊？





科網股方面，嗶哩嗶哩(09626)據悉於10月開啟對《三國：百將牌》測試，股價上日收升逾6％，可憧憬？另外，阿里巴巴(09988)收跌逾逾2％，報173.3元，已錄得三連跌，下一關考驗20天線？





中資晶片股受挫，中芯(00981)及華虹(01347)齊齊跌逾6％，點解跌咁多？

