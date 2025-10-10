  • 會員
溫鋼城：港股關鍵位看26200點，年內目標最新看至28500點

10/10/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　A股上日（9日）假期復市，而港股表現反覆偏軟，收跌76點，報26752點，錄得四連跌，北水回歸下，全日成交增至3868億元，大市整固未完？上落區間睇邊？


 
　　科網股方面，嗶哩嗶哩(09626)據悉於10月開啟對《三國：百將牌》測試，股價上日收升逾6％，可憧憬？另外，阿里巴巴(09988)收跌逾逾2％，報173.3元，已錄得三連跌，下一關考驗20天線？


 
　　中資晶片股受挫，中芯(00981)及華虹(01347)齊齊跌逾6％，點解跌咁多？

 

─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題


其他芯片股相關新聞：
芯片股 | 中芯兩融折算率被券商降至零，中芯華虹急回吐可否趁機吸？
【大國博弈】中國海關據報加大對英偉達芯片等進口貨物檢查
《Ａ股焦點》多家券商將中芯等融資融券折算率調整為零，半導體股領跌
【大國博弈】彭博：曝光華為芯片秘密的TechInsights遭中國列入黑名單

 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.500

異動股

02328

中國財險

18.360

異動股

00914

海螺水泥

24.900

