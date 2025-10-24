  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

溫鋼城：恒指於25145點已有支持，季內目標維持28000至28500點

24/10/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股先跌後回升，恒指午後最多升近300點，高位重返兩萬六關口，其後升幅收窄，最終收報25967，升186點，10天線（約25830點）及50天線（約25947點）失而復得，大市成交近2453億元。惟技術走勢上，繼上周10天線跌穿20天線後，周四（23日）10天線進一步跌穿50天線，出現雙死亡交叉，港股走勢是否開始轉弱？抑或仍處於調整唞氣階段？

 

　　美團(03690)收升4％兼收復「紅底」，早前已累積一定跌幅，股價屬技術性反彈？泡泡瑪特(09992)跌逾9％，市場憂慮未來幾季增速可能放緩，特別是明年在高基數效應下，再難有倍數增長？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89


其他平安好醫生相關新聞：
平安好醫生 | 首三季盈利升73%仍遭大摩降目標，股價急插未宜沾手？
大行報告 | 摩通點評內銀股看建行$9.5，高盛升金沙目標至$24.2
《異動股》平安好醫生反跌8%，首三季淨利潤按年升73%惟股價年內翻逾倍


其他芯片股相關新聞：
芯片股 | 四中全會促科技自立自強，芯片股再落鑊炒上可以點部署？
港股 | 午市前瞻 | 港股短期走穩惟20天線見阻力 晶片股受惠國策股價翻炒
《異動股》中芯升6%華虹飆逾一成晶片股勁彈，據報北大成功研發高精度晶片
《Ａ股焦點》滬深半導體股早盤領漲，「十五五」規劃強調科技自立自強
【ＡＩ】北京大學科研團隊成功研發高精度芯片，或可提升千倍算力

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

08178

中國信息科技

0.375

異動股

09992

泡泡瑪特

230.400

異動股

02128

中國聯塑

4.870

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08178 中國信息科技
  • 0.375
  • 09992 泡泡瑪特
  • 230.400
  • 02128 中國聯塑
  • 4.870
  • 03067 安碩恒生科技
  • 12.780
  • 03110 ＧＸ恒生高股息率
  • 29.600
股份推介
  • 01432 中國聖牧
  • 0.315
  • 目標︰$0.48
  • 08030 豐銀禾控股
  • 12.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.860
  • 目標︰$22.50
  • 02888 渣打集團
  • 145.500
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 8.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 80.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 168.300
  • 00005 滙豐控股
  • 103.100
  • 00001 長和
  • 51.150
報章貼士
  • 09973 奇瑞汽車
  • 33.100
  • 目標︰--
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 27.500
  • 目標︰$29.20
  • 06186 中國飛鶴
  • 4.030
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

24/10/2025 16:45  《盤後部署》恒指收復兩萬六關惟受制於廿天線，人形機械人受惠國策優必選可吼

24/10/2025 16:17  恒指全日升192點收報26160，憧憬習特會中芯升8%領飆晶片股

24/10/2025 15:07  《Ａ股行情》十五五聚焦經濟發展，滬指收報3950點十年高，本周漲2.9%

24/10/2025 16:30  【國際要聞】高市首次發表施政演說，全力應對通脹，稱中國是重要鄰國

24/10/2025 15:02  【大國博弈】中國外交部：習近平下周四赴韓出席APEC峰會兼國事訪問

24/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒１４億元，買美團沽泡泡瑪特

24/10/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】麥格理削比亞迪目標一成，摩通升信行目標近一成

24/10/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７６９７，一周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指創逾十年收盤新高，習近平下周赴韓出席APEC會議新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 阿里推自研AI眼鏡股價上揚，北大晶片技術突破晶片股落鑊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 黃偉豪：港股觀望味濃，續行反覆上落格局？科技股估值高宜部署審慎！新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

香港美酒佳餚巡禮︱米芝蓮級鮑魚＋白松露美食＋酒店招牌菜攻略＋品味券八折增值
人氣文章

FOCUS

海洋公園 | FOCUS | 「亞洲首個」豪賭失敗，水上樂園人氣之謎
人氣文章

Shopping What’s On

屈臣氏網店「雙11」購物優惠：買滿$488即減$60、滿$1,088即送迷你相機！更有機會贏iPhone 17
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

不動如山林俊賢，男兒本色久違了
人氣文章

先行入手．Onki Chan

從手工匠心到時尚焦點！日本製造最強針織衣物 2 大品牌，藏著怎樣的針織美學？
人氣文章

Beauty

開箱 L'Occitane 2025 經典節日倒數日曆：不到千元的價錢，入手人氣杏仁美膚油+3大皇牌潤手霜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
詐騙園區 | 26歲女模赴泰國面試遭擄至緬甸，慘遭活摘器官，骨灰被勒索50萬美元新文章
人氣文章
量子科學、針灸、《易經》｜三十年中醫臨床體悟及醫案分享
人氣文章
「快靚正」入廚文化｜今期快速簡單素食譜：蘑菇快炒
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2025 18:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/10/2025
神州經脈 | 滬指創逾十年收盤新高，習近平下周赴韓出席APEC會議
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處