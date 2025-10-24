溫鋼城：恒指於25145點已有支持，季內目標維持28000至28500點

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股先跌後回升，恒指午後最多升近300點，高位重返兩萬六關口，其後升幅收窄，最終收報25967，升186點，10天線（約25830點）及50天線（約25947點）失而復得，大市成交近2453億元。惟技術走勢上，繼上周10天線跌穿20天線後，周四（23日）10天線進一步跌穿50天線，出現雙死亡交叉，港股走勢是否開始轉弱？抑或仍處於調整唞氣階段？

美團(03690)收升4％兼收復「紅底」，早前已累積一定跌幅，股價屬技術性反彈？泡泡瑪特(09992)跌逾9％，市場憂慮未來幾季增速可能放緩，特別是明年在高基數效應下，再難有倍數增長？

