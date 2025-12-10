熊麗萍：港股走勢未有跟隨A股及外圍，科網股續首選阿里巴巴

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股上日（9日）繼續跌，收市跌331點，報25434點，成交2102億元，而有大行料中央經濟工作會議將推擴內需、穩樓市措施，港股邊方面可受惠？





金屬價格方面，白銀再創新高，升穿每盎司60美元水平，而隔晚金價偏軟，又能否追落後？

