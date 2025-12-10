  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

熊麗萍：港股走勢未有跟隨A股及外圍，科網股續首選阿里巴巴

10/12/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（9日）繼續跌，收市跌331點，報25434點，成交2102億元，而有大行料中央經濟工作會議將推擴內需、穩樓市措施，港股邊方面可受惠？


 
　　金屬價格方面，白銀再創新高，升穿每盎司60美元水平，而隔晚金價偏軟，又能否追落後？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他內房股相關新聞：
內房股 | 雅居樂確認遭提清盤呈請，萬科今與債權人開會商債券展期，內房勢弱未宜沾手？
《Ａ股焦點》地產股午後衝高，萬科A漲停，金地揚近6%
【內房困局】彭博：萬科債權人料今日與公司舉行會議，公司期望通過債券展期方案避免違約
【內房困局】雅居樂(03383) 確認遭提呈清盤呈請，目前無意申請認可令
龍湖集團(00960) 11月銷售額按年跌57%，按月跌27%


其他內銀股相關新聞：
內銀股 | 政治局會議預告明年續實施寬鬆幣策，內銀股價連日調整應如何部署？
【聚焦人幣】深圳首批綠色外債試點業務落地，總簽約金額超1.7億元
內地CPI溫和增長，恒指續尋底半日跌109點報25325，東方海外領跌
《神州金融》內地銀行網點加速消失，年內超9000家關停，較去年全年增逾2倍

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01302

先健科技

1.590

異動股

01855

中慶股份

1.340

異動股

01025

嘉藝控股

0.280

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01302 先健科技
  • 1.590
  • 01855 中慶股份
  • 1.340
  • 01025 嘉藝控股
  • 0.280
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.000
  • 02800 盈富基金
  • 25.700
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 111.700
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.150
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 68.100
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.700
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.020
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.160
  • 02899 紫金礦業
  • 32.960
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.780
  • 00027 銀河娛樂
  • 39.440
  • 00268 金蝶國際
  • 13.970
報章貼士
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.980
  • 目標︰$9.70
  • 08391 基石科技控股
  • 0.740
  • 目標︰$0.85
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 64.500
  • 目標︰$73.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/12/2025 17:05  《盤後部署》恒指跌至25200前有支持關注議息結果，摩通短線看好金沙

10/12/2025 16:12  港股午後逆轉升，恒指收漲106點報25540惟成交不足2千億，美團返百元關

10/12/2025 16:08  《新股掛牌》寶濟藥業-B首掛全日高走收報63元高1.39倍，每手賺3662元

10/12/2025 16:04  《本港樓市》曾煥平：未來樓市下調機會低，倡未來住宅大維修工程由市建局統一處理

10/12/2025 14:50  【國際要聞】泰柬邊境武裝衝突第4日，兩國逾50萬平民大逃亡

10/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１８億元，買小米沽盈富基金

10/12/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】摩通升中石油目標逾一成，建銀升優必選目標近三成

10/12/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

淡友轉軚 | 仲量聯行曾煥平：明年住宅樓價料升5%，宏福苑悲劇或令建築費急升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | CPI創21個月高，PPI降幅擴，IMF亞行上調中國增長預測新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀股 | 政治局會議預告明年續實施寬鬆幣策，內銀股價連日調整應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

從抵制以色列參加歌唱大賽看歐洲民意新文章
人氣文章

玩樂假期

聖誕好去處2025︱朗豪坊英國爆紅毛毛薯仔＋玩遊戲送薯片＋市集甜品推介新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《狂野時代》: 影像考古與美學再生的實驗
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

續談G-Plan家具：北歐風格影響下的英式Mid-century Modern
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

告別冬季乾燥肌！簡單高效「三文治護膚法」，2 Steps上妝不再卡粉！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會產品測試 │ 5星安全濕紙巾名單，用家推介4款防紅腫甩皮
人氣文章
餐具安全｜劣質仿瓷碗釋甲醛恐增患血癌風險，消委會推介24款安全餐具
人氣文章
KO曱甴｜林青霞豪宅遭大量曱甴入侵　連環出動滅蟲隊：嚇到手震【附消滅曱甴方法】 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2025 19:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/12/2025
淡友轉軚 | 仲量聯行曾煥平：明年住宅樓價料升5%，宏福苑悲劇或令建築費急升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區