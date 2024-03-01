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第四屆國際數字資產及證券 (TADS) 大獎頒獎典禮圓滿結束 -「TADS Awards 2023」獲獎名單公佈

01/03/2024

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左起: 葉琬琳、溫證堯、葉海興、呂志宏、梁瀚璟、陳浩濂、李尚信、羅卓堅、陸海天、王鵬、李汸澄、林潔瑩 

 

2023 TADS數字資產及證券大獎頒獎典禮於2024年2月6日在香港數碼港舉行，集結了行業領袖、創新者和有遠見的人士，共同慶祝TADS行業的進步和突破。在頒獎典禮上，主辦方邀請了主題演講嘉賓包括香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生太平紳士；香港金融發展局行政總監區景麟先生；香港投資推廣署財經金融及金融科技主管梁瀚璟先生；以及科技創新界立法會議員邱達根先生。他們在典禮上發表了精彩的演講。另外，頒獎嘉賓在當天向所有TADS數字資產及證券大獎的得獎者頒發了獎項。 

 

陳浩濂先生太平紳士 (左上)、區景麟先生 (右上)、梁瀚璟先生(左下)、邱達根先生(右下)

 

創立於2020年的 TADS數字資產及證券大獎（ TADS 大獎）是全球首個針對代幣化資產和數字證券領域的年度國際獎項，旨在表揚全球TADS行業人士或團體的傑出貢獻和成就。

 

今年參與TADS大獎的19個國家和地區包括澳洲、巴西、開曼群島、中國、香港、以色列、日本、盧森堡、馬來西亞、新加坡、斯洛文尼亞、南非、韓國、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、英國、美國和越南。這種國際代表性確保了評估過程中涵蓋的多元觀點和專業知識。

 

TADS大獎評審在三個獎項類別中精心評選出15位獲獎者。第四屆 TADS 大獎增添了學生獎類別，與香港科技大學商學院（HKUST Business School）的Fintechstic 比賽合辦。大會亦與香港理工大學合作，對獲獎項目進行詳細的研究分析報告。

 

TADS 2023大獎由亞太數字經濟研究院、高爾街 （Coinstreet）和DAS（Digital Asset Series）研討會、尚游 (Qcuremarketing) 共同主辦，高普科技金融(香港)有限公司 (高普-CSpro) 贊助。它得到了戰略合作夥伴的大力支持，包括: 埃森哲、亞洲家族辦公室協會、Crypto Valley 協會、德勤香港、歐華律師事務所、香港金融科技協會、香港數碼港、香港投資者關係協會、IBM、香港投資推廣署、微軟香港、 晨星、新百利融資控股有限公司、The Tokenizer 和 衛澎資本等，以及來自16個以上國家的全球大使的支持。

 

關於完整的新聞稿（中文版），請點擊以下連結：https://tadsawards.org/4th-tads-awards-ceremony-chinese-press-release/

 

朱美恩女士 (左上)、羅卓堅太平紳士 (右上)、陸海天教授(左下)、李尚信先生(右下)

 

TADS數字資產及證券大獎: https://tadsawards.org

 

亞太數字經濟研究院（APDEI）- TADS 聯合主辦方: https://apdei.org/

 

高爾街 （Coinstreet）- TADS 聯合主辦方: https://coinstreet.group/

 

尚游營銷科技（Qcuremarketing) – TADS聯合主辦方: www.qcuremarketing.com

 

高普科技金融(香港)有限公司 (高普-CSpro) – TADS 贊助商:  https://hk.cspro.io

 

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