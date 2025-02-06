疑受虐致左腦重創一年 小雪兒再迎難關 勝利證券慈善基金探訪送溫暖

新年伊始，正值萬家團圓之際，去年震驚全城的疑似虐童案主角小雪兒也迎來事發週年。過去一年間，醫療團隊為這名飽受創傷的女童實施多次開顱及顱骨重建手術，積極展開各項復健治療。回溯去年一月，小雪兒父母從社區保母處接回女兒時，驚見孩子已陷入半昏迷狀態，經搶救後診斷左腦因嚴重出血導致腦萎縮壞死，右側身體近乎癱瘓，被判定為永久性多重障礙，並伴隨全面性發展遲緩。

面對11項必要治療項目與龐大開支，這個家庭曾深陷經濟危機，漫長復健歷程更顯艱辛。幸得善心社會人士伸出援手，及時紓緩黃金治療期的經濟桎梏，為搶救孩子未來自理能力增添希望。隨著新年到來，小雪兒仍須攻克多重痛苦而又必要的治療關卡，父母正積極奔走國內外公私營醫療體系，尋求合適和可行的療法，期望盡可能讓愛女在未來能多一分自理，少一分對社會的依賴。

勝利證券慈善基金日前特別探望小雪兒，冀為小雪兒一家打氣。一踏進治療室見小雪兒戴上厚重的護具，在醫護人員的攙扶下嘗試勉強站立。小雪兒一停下來便要求父親抱起到外面走廊走動，似乎再堅強亦難免對長時間的治療感到痛楚及疲倦。

小雪兒在醫護人員的鼓勵下訓練步行能力，過程中因日復日長時間康復治療而哭泣。

為阿Mo康復治療的中大醫院 劉敏昌教授亦負責小雪兒的個案，表示小雪兒「左腦萎縮死亡其中涉及肢體範圍主要控制手腳嘅活動。」雖然整體外觀看上去與一般幼兒不大分別，「你會見到佢隻手拎野，係無辦法好似常人咁捉緊(物件)，但已經算是有進步(情況有好轉)。比起早期重創受損更加嚴重時候嘅情況，係連郁都郁唔到，最近電完(電擊治療)之後見到是可以嘗試的其中一個見效的方法。不過膝頭關節仍然因為腦部已死亡出現不受控的張力而鎖緊，腳趾痙攣彎曲抓住(地面)，不能自主控制，長期因腦部損毀而導致姿勢不良，將嚴重影響肢體發展，並可能引發各種新問題。但係小朋友有無限潛力，可以透過適合嘅治療，去追佢成長時功能上嘅需要。」

劉敏昌教授表示，小雪兒目前進度不錯，但未來的治療亦相當關鍵，足以改變一生。

小雪兒媽媽表示：「多位醫生指出，因小雪兒尚在幼兒期，腦部於發育期間尚未完全分工，而家嘅治療係希望話俾右腦聽，要幫手取代左腦不可逆轉永久喪失嘅功能。而家再用埋TMS(腦磁激治療)希望嘗試激活及挽救僅餘嘅腦部基本功能」，小雪兒的視力、智力及身體多處器官均受不同程度的永久創傷及影響，現時需要每天密集地進行不同治療，包括職業治療、言語治療、物理治療、針灸等。只有星期日因為治療中心不開門才不需要治療，父母在家中進行居家訓練，希望可以把握每分每秒治療黃金期，搶救謹餘的自理能力。

小雪兒父母堅持每天帶小雪兒進行不同治療。

受訪當日剛好是事發一年，小雪兒母親回憶起事發時仍咽哽「當時昏迷指數好低(昏迷指數愈低分越嚴重)，急症室醫生表示一定要即刻進行開腦手術希望搶救，如果唔係就過唔到嗰晚。」術後雖然有所改善，但仍然未許樂觀，醫護團隊已向我們表明要有心理準備，危險期未過，仍然危殆。

去年進行開腦手術及重置頭顱骨手術後，小雪兒的頭部已長出濃密短髮，但仍清晰可見左邊頭上已留下長達20cm的刀疤，並永久不會長頭髮。「估唔到未夠半年，而家醫生話佢個頭骨大部份已經溶咗，頭骨之間嘅空隙都越生越闊，醫生表示需要準備再做開腦手術放置人工頭骨。」

小雪兒母親表示，即使之前手術成功幸保一命，多次手術及隨著小雪兒的成長令重置部份的頭骨已與原有頭骨分離及自我吸收而溶在頭顱裡，很快需要再一次剃掉難得已生長的頭髮，再切開頭皮，20厘米的疤痕並不算是最憂心的一點，而是因成長需不斷反覆做開腦手術。「之前試過抽筋反白眼，最擔心係有併發症。除咗會影響腦之外，仲會影響其他器官，並再次危及生命。」

小雪兒去年幸運在鬼門關走過來，並捱過多次手術，但情況不如預期。如改為置入人工頭骨則不會隨著病人成長而長大，小雪兒未來仍需要不斷進行如此高風險的手術，醫生仍然在找尋更合適的治療方案當中。

小雪兒左右腦的情況對比，醫生表示右腦前額均有出血萎縮情況。

「作為父母一定唔會就咁放棄。而家‥‥已經唔會再好似之前正常咁」小雪兒媽媽強調，曾經診治過小雪兒的多位醫生，包括急症室、深切治療部、眼科、腦科及各專科的醫護團隊等，均有一致判斷，而現時事件由警方調查當中。



代表勝利證券慈善基金探訪的陳沛泉先生同樣是一女之父，同樣作為雙職父母，平日照顧女兒已感不輕易，與其女兒年齡相若的小雪兒竟遭受如此傷害。難以想像小雪兒父母身上的沈重壓力，對小雪兒的父母的遭遇感同身受，特此前來慰問並送上心意捐贈以作為對小雪兒的一點鼓勵。小雪兒父母很感謝各界各位善心人士的支持，早前獲善心人士捐贈善款用於治療，助他們一家捱過一關又一關。雖然疲於奔命，但情況比起初時的診斷有所改善，小雪兒母親形容是奇蹟，務必繼續爭取黃金治療機會，並積極探討下一階段新治療方案的研究。對於未來的即將遇上的困難，小雪兒在治療中顯出堅強生命力，父母表示必定會樂觀面對，希望用愛及照料再現康復奇蹟。

勝行證券慈善基金關愛社會各界有需要人士，希望在新年之際為小雪兒送上支持。

小雪兒很喜歡陳沛泉先生送上發聲繪本，雪兒媽媽表示她很喜歡看書。

勝利證券慈善基金（「基金」）於2021年成立，為勝利證券（股份代碼︰8540.HK）集團旗下基金，本著「成就您想未 來」的理念，希望透過不同的慈善活動，助力不同社會階層發展，為共融社會創造共享價值。基金致力於發展更多對社會有利有益、同時促進教育及救助貧困福利的專案，為社會獻上愛心，繼續在逆境中展現樂善好施的心意。基金以積極態度，籌辦各類型慈善公益活動，幫助社會上有需要的弱勢社群。

勝利證券慈善基金網站：

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