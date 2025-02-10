鄭裕彤傳記全中國發行 一代傳奇華商樸素經營哲學見證周大福近百年傳承

不少名人皆作自傳，內容圍繞其傳奇一生及成功之道。但誠如才子陶傑所言「但真正有價值的人物傳記是記錄時代」。我國史書自古以人物傳記為主軸，從人物生平見證歷史變化。

名人自傳自誇自擂，渲染之處無從稽考。然今日任何書籍傳記在國內出版發行，都有一定門檻。近日在內地出版一代傳奇華商鄭裕彤傳記，獲國家認可，得以全國發行，亦獲李嘉誠和李兆基作序。李嘉誠與鄭裕彤識英雄重英雄：「彤哥能設身處地，如何以好朋友立場論事釋理…他必竭其所能，調停說項，奔走化解，當真情深義重。」二人友情40載更是「從未稍有爭執」；李兆基憶念與彤哥之少年時光，二人識於微時：「（彤哥）在朋友有難之時，總義不容辭，伸出援手，因此廣受尊崇，令人敬重。」幾十年來二人「同撈同煲」、手足情深。

香港會議展覽中心第一期（俗稱「舊翼」），於1988年11月25日由港督衛奕信主持開幕啟用禮。圖中出席者，左起：何善衡、鄧蓮如、李嘉誠、鄭裕彤。（圖片來源：《鄭裕彤傳—勤、誠、義的人生實踐》）

李兆基博士（圖片來源：恒基兆業地產有限公司網頁）

樸素經營哲學 心繫家國鄉情

本書非由主角本人自述，是由多名受訪者側面帶出鄭裕彤一生待人處事及樸素的經營哲學。兩位作者王惠玲及莫健偉，一位是社會學背景、一位修讀歷史，書中涵蓋58位受訪者，包括家族成員、老員工、合作夥伴及好友等，採用近40名受訪者口述內容。鄭家委託作者為鄭裕彤作傳時，特別要求不要歌功頌德，不要炫耀個人成就或家族財富，而是藉由鄭裕彤人生軌跡，記錄社會變遷及探究社會脈絡。

鄭裕彤在營商以外，為香港、家鄉順德及中國現代發展留下重大貢獻。彤叔處世格言「守信用，重諾言，做事勤懇，處世謹慎，飲水思源，不應見利忘義」，以「勤、誠、義」3字總結。細讀傳記，從大小故事，彤叔人物個性躍現眼前。其中一個外篇故事，由彤叔好友兼合作夥伴冼為堅憶述他與「彤哥」兄弟情。當中一個片段是二人搭膊頭在街頭邊食雪糕、邊傾生意；及後又有他們到茶檔飲茶的回憶，看出鄭裕彤貼地而無架子。

內地版獨有篇章 內容難能可貴

鄭裕彤待人以誠，內地版傳記尾聲獨有「跋二」，由彤叔晚年私人助理所撰。撰文者鄭建源出身草根，因獲由彤叔贊助的大學獎學金，有緣與之相識。他與彤叔萍水相逢，後獲他提攜幫助，對這晚輩而言，一代富商竟與素未謀面學生見面，本是難得。亦可側面映照彤叔對助學及教育不遺餘力，不只對親朋夥計，對他人亦貫徹「勤、誠、義」的精神。

鄭裕彤傳記簡體版全國發行，並於全國各大書店包括新華書店上架。

書中另一可讀之處是從鄭裕彤年少加入周大福開始，一生如何影響粵港澳金業發展。適逢周大福95周年，《鄭裕彤傳—勤、誠、義的人生實踐》簡體版全國發行，由出版推廣統籌盧英傑主理，線下線上皆可方便購得，值得廣大讀者了解香港及內地過去半世紀的發展。

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