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立即報名《2025第二季金匯投資焦點》樂天證券香港主辦，樂天證券金業協辦

18/03/2025

立即報名《2025第二季金匯投資焦點》樂天證券香港主辦，樂天證券金業協辦 

 

立即報名《2025第二季金匯投資焦點》樂天證券香港主辦，樂天證券金業協辦

 

立即報名《樂天證券香港， 2025第二季金匯投資焦點》講座

 

2025年即將踏入第二季度，在地緣政治因素及美國與各國貿易戰影響之下，現時市場焦點及投資策略該如何調整？樂天證券香港及樂天證券金業聯同資深外匯評論員陳健豪Aaron 與大家一起探討第二季金匯市場走勢及討論最熱炒外匯貨幣對，歡迎各位參加者即場與專家交流及提問！

研討會更設有獎問答遊戲，參加者有機會獲得價值港幣$25咖啡優惠券。立即報名參加免費研討會，及早預留位置！


網上研討會

研討會主題：2025第二季金匯投資焦點

研討會主持：樂天證券香港銷售總監Lana Lin

研討會講者：資深外匯評論員陳健豪先生

日期：2025年3月27日（星期四）

時間：下午6:30 – 7:00

費用：全免

預先登記 : https://bit.ly/3DBAaPV

 

講者介紹

陳健豪先生 (Aaron CHAN)

資深外匯評論員

陳健豪 (Aaron) 為香港和亞太地區享有盛名的外匯分析師和評論員，擁有超過20 年的金融市場經驗，先後任職於多家世界知名的外匯交易商並擔任重要職位。Aaron 同時是香港無線電視TVB、 Now TV、有線電視、Viu TV 和新城財經台的長期評論員，其見解和匯市研究也經常見諸報端，在 《東方日報》、《頭條財經》、《經濟一週》、《經濟日報》等媒體上出版和發佈；亦定期為 investing.com, aastocks.com 和quamnet.com 等網上財經平台撰寫外匯專欄。

 

免責聲明:

此活動由樂天證券香港主辦，樂天證券金業協辦。本活動並非及不應被視為邀約、招攬、邀請、建議買賣任何投資產品或投資決策之依據，亦不應被詮釋為專業意見。 投資涉及風險。 參與本活動的人士或在作出任何投資決策前，應完全了解其特點及風險，仔細考慮有關產品或服務是否適合本身的情況包括財務狀況及需要、投資目標及經驗。 必要時應尋求適當的專業意見。

 

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