5月22日Bitcoin Pizza Day狂歡 勝利證券中環免費派發400份Pizza

為紀念全球矚目的Bitcoin Pizza Day，並慶祝勝利證券（Victory Securities）Crypto交易量突破100億美元，成為香港最高交易量Crypto券商*，勝利證券將於明日5月22日（星期四）在中環舉行盛大活動，免費派發400份「一人滋味餐」，與市民共享Bitcoin今年再破10萬美元的喜悅！只需下載VictoryX手機應用程式（APP），即可免費領取美味餐點，數量有限，先到先得！

【活動詳情】

日期：2025年5月22日（星期四）

時間：上午11:00至下午2:00

地點：暫定—中環中心附近（確實地點見勝利證券Facebook &IG公告）

活動內容：免費三款精選Pizza，派發400份「一人滋味餐」包括Pizza連飲品。

領取方式：下載VictoryX APP即可免費領取一份餐點，無需額外消費。

【活動亮點】

· 紀念Bitcoin Pizza Day：回顧2010年首宗以Bitcoin購買披薩的歷史時刻，感受Crypto改變世界的力量！

· 體驗VictoryX APP：簡單幾步下載VictoryX APP，除可交易港股美股外，可合規安全地買賣Crypto，開啟加密貨幣財富之旅。

· 免費美食：每份「一人滋味餐」包括一人份Pizza及飲品，讓您在繁忙都市中享受片刻美味。

勝利證券（股份代號：8540.HK）為扎根香港逾50載的全牌照金融集團。2023年成為香港首家獲證監會頒發1（證券交易）、4（就證券提供意見）、9（資產管理）號升級虛擬資產( Virtual Asset, VA) 牌照的合規券商，構建全面連接Web2與Web3的綜合金融服務生態，為個人及企業提供專業級虛擬資產相關交易服務。

欲了解更多活動詳情，請瀏覽勝利證券的社交媒體平台，緊貼最新消息，齊來為Bitcoin Pizza Day狂歡！

Facebook ：https://www.facebook.com/vscl8540

Instagram：https://www.instagram.com/vscl8540/

公司網站：victorysec.com.hk

備註：數量有限，派完即止。每人限領一份餐點。活動詳情如有更改，恕不另行通知。

*以香港指定持牌虛擬資產交易所2024年4月1日至2025年3月31日期間總交易量計算，排名券商第1。

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