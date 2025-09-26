東南亞領航電商平台Shopee 助力香港商家進軍東南亞及拉美電商高增長市場

近年數字化迅速發展，消費者行為模式隨著轉變，促使全球經濟生態漸趨邁向智慧城市，帶動線上消費及電商的發展。香港商家除了積極進行數碼轉型，還需尋求電商平台合作夥伴，以開拓不同市場的商機，才能穩住盈利。然而，受制於香港的人口結構及地理位置，電商市場競爭激烈，增長空間始終有限。因此，品牌若要實現穩定且可持續的盈利增長，拓展海外市場、尋求更大的發展空間是關鍵。

東南亞擁有近7億人口，其中四分之一是Z世代，他們對電子商務的接受度強，喜愛網上購物。香港商家和品牌可以瞄準這個潛力巨大的市場，開拓出海業務。

隨着消費者愈來愈傾向網上購物，根據市場預測，到2030年，東南亞電商市場規模將增長133%，達到3,700億美元。面對市場潛力，各大電商平台保持發展勢頭，各具優勢。然而，開店門檻高、物流運費不透明，及不同地區的文化差異和稅務政策等因素往往成為商家出海的痛點。

Shopee備受消費者信任領航區域電商發展

新加坡SEA集團旗下的電商平台Shopee，深知商家在數碼轉型及出海過程中的痛點。自2015年成立以來，Shopee專注於提供便捷的網上購物體驗，並致力於滿足多元化的消費需求，不斷優化介面和全方位服務，助力商家進軍不同電商市場。現時，Shopee的業務已覆蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、巴西等十餘個市場。Shopee迅速崛起，已在消費者中建立了顯著的影響力。根據權威移動數據分析平台data.ai，2024年Shopee位居谷歌應用商店全球購物類App用戶使用總時長第一，並囊括東南亞以及巴西購物類App用戶使用總時長、平均月活躍數、總下載量多項冠軍。同時，Shopee品牌影響力廣泛，入榜2024年Kantar BrandZ東南亞最具價值零售品牌第一。2024年Shopee總訂單量達109億，同比增長33%，增勢強勁。

消費者在網上購物時非常注重網店的信譽和產品質素。Shopee實施了買家保護政策、評價系統及客服支援等措施，進一步提升消費者的購物體驗。香港商家可以借助Shopee的市場影響力及其用戶的信任度，讓品牌順利出海並無縫對接，迅速提升品牌知名度。

東南亞及拉美市場 成「出海」熱點

在選擇出海市場時，香港商家如何找到最有潛力增長的市場？可以參考數據，根據全球電商增速排名，增速前十的市場中，東南亞和拉美市場超半成，顯示出這些市場的潛力。東南亞擁有近7億人口，其中約四分之一是Z世代，互聯網滲透率高達83%。這群注重購物體驗且對數字化接受能力強的Z世代，消費能力不斷上升，超過一半的人喜歡在電商平台購物。市場研究顯示，2024年，東南亞電商總規模達1,590億美元，到2030年，市場規模預計將增長133%，達3,700億美元。因此，東南亞電商市場的潛力不容忽視。

拉美市場中,巴西跨境電商消費者數量達6,720萬,位居全球第三,跨境電商消費滲透率更高達56%,顯示出強勁的跨境消費需求,香港商家應該密切關注這一增長潛力。

而在拉美市場，2023年該地區人均GDP達10,797美元，年增長率為11%。特別是巴西的跨境電商消費者數量達6,720萬，位居全球第三，跨境電商消費滲透率更高達56%，遠超歐美，顯示出強勁的跨境消費需求，可以作為香港商家考慮出海另一大熱點市場。

開店前三個月免佣 盡享優勢

商家及其產品在進入不同市場時，往往需要深入了解當地環境，並投入大量資源和時間。開店成本高昂，包括開店費、宣傳費及佣金等，這些前期投資使許多商家卻步。作為東南亞領航電商平台，Shopee深知香港商家在數碼轉型及出海過程中的挑戰，特別在各市場推出獨立App，並由了解當地市場的團隊運作，這種靈活的本地化運營策略，精準針對目標消費群，有助香港商家於縮小文化差異，更快進入當地市場。

此外，Shopee特別為香港商家帶來優惠政策，入駐平台可享首3個月免佣金，有效減輕初期的財務壓力，讓他們專注於產品開發和市場推廣；藉助Shopee龐大的用戶流量和聯盟夥伴，商家能發揮協同效應，踏入更廣闊的全球電商舞台。

Shopee提供一站式跨境解決方案,現為香港商家提供首3個月免佣金優惠,憑藉其本地化運營優勢,有助商家降低前期開店成本,突破語言障礙,順利開拓東南亞及拉美市場。

根據Shopee資料顯示，東南亞及拉美消費者對美妝和保健產品的需求持續增長，香港多個品牌和產品的發展相對成熟。透過Shopee，香港商家能輕鬆將這些受歡迎的產品推向東南亞及拉美市場。

此外，Shopee還提供豐富的支持資源，包括賣家學習中心和市場分析工具等，幫助商家快速掌握運營要點，指導如何選擇合適的產品、制定定價策略及提升銷售額。

隨著電商市場的持續增長，香港品牌應把握機遇出海，藉助Shopee這樣領先的電子商務平台，通過開店前3個月免佣金的優惠、豐富的支持資源，把握東南亞及拉美市場的紅利，在海外舞台上提升品牌形象。

