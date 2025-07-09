AEON信貸財務慶祝成立35周年 推出連串活動回饋客戶支持 融合環保理念推動可持續發展

AEON信貸財務今年迎來成立35周年的重要里程碑，將舉辦一連串精彩活動，以答謝廣大客戶長期以來的鼎力支持，其中抽獎活動所送出的獎品更融合環保元素，貫徹集團的可持續發展方針。

AEON信貸財務一直秉持日本永旺集團「一切全為顧客」的理念，致力提供以客為本的金融服務；自2017年開始更積極推動可持續發展，因此是次「AEON 35周年大抽獎」所送出的禮物將以節能、減少碳排放為主，以呼應集團的可持續發展策略。頭獎為比亞廸BYD SEAL電動車、二獎是已抵銷碳排放量的日本航空東京雙人來回機票，其他豐富獎品包括價值1,000港元的AEON電子購物禮券，以及價值500港元的新地商場禮品卡，合共送出超過270份奬品，總值超過HK$430,000。 另外，亦會舉辦多個Facebook小遊戲，以及與海洋公園合作呈獻的精彩推廣等活動，希望為大家帶來一連串驚喜，與眾同樂。

集團亦特別設計了35周年紀念標誌，以「永旺集團未來願景」為設計概念，包含了兩個手牽手的開心笑面，寓意集團與客戶攜手共創未來，締造人人綻放笑容的美好未來生活。另特意製作了短片及專題網頁，與大家分享其發展歷程及成長故事。

AEON信貸財務董事總經理魏愛國先生表示：「AEON信貸財務自1990年起，一直以港為家，深耕本地金融業務市場，很高興能持續為客戶提供優質的金融服務，實現穩健的增長。我們衷心感謝一眾客戶、員工及業務夥伴一直以來的信任和支持，未來將繼續以創新的金融產品和卓越的服務，滿足不斷變化的市場需求，同時積極實踐環境和社會責任」

請透過以下連結參閱

1. AEON信貸財務的35周年短片及專題網頁: www.aeon.com.hk/corporate_tc

2. AEON 35周年大抽獎詳情：https://www.aeon.com.hk/luckydraw_pr

推廣生意的競賽牌照號碼：60106-10 (牌照號碼只適用於AEON 35周年大抽獎)

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