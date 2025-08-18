2025股市上升 強積金應如何部署？

踏入2025年，環球股市持續上升，強積金應如何部署？如果你希望更有效管理你嘅退休儲蓄，可以把握資產整合機會——將現有強積金整合，方便管理。

提起強積金，不得不提東亞銀行，不但擁有超過40年管理退休計劃經驗，還會不時推出「強積金資產整合」推廣，幫你將現有強積金整合之餘，更賞你基金單位獎賞。由即日至2025年12月31日登記，並在2026年2月28日或之前，成功將其他強積金的資產轉移至東亞強積金，每個賬戶轉入資產達港幣50,000元或以上，即可獲享基金單位獎賞，獎賞金額視乎實際轉入金額而定。

東亞強積金整合資產獎賞詳情*

轉入資產總額（港幣） 基金單位獎賞（港幣） 50,000至 <100,000 300港元 100,000至 <250,000 轉入資產總額0.4% 250,000至 <500,000 轉入資產總額0.5% 500,000至 <1,000,000 轉入資產總額0.6% ≥1,000,000 轉入資產總額0.8%

*成功登記並轉入資產即可賺取基金單位獎賞，成員登記請致電東亞（強積金）熱線 +852 2211 1777，詳情及條款請參閱東亞銀行官方網站。

8月份MPF流動服務車走訪全港 完成任務可享獎賞兼攞禮物

為了方便客戶，東亞強積金將於2025年8月23日至31日開設流動服務車，巡迴香港、九龍、新界多區，現場即時解答強積金查詢及助你整合強積金賬戶，完成指定任務更可獲得精美禮品。

東亞強積金成員專享多元化服務

除了整合強積金資產外，東亞強積金成員亦可享受到以下一系列貼心服務:

1. 東亞定期發佈基金概覽，讓計劃成員全面掌握市場走勢及強積金資訊，助你緊貼市場脈搏。

2. 東亞會定期舉辦投資講座，為成員剖析基金過去表現和最新市場動向，幫助成員掌握投資策略，做好退休計劃。

3. 成員隨時透過東亞網上銀行服務或東亞手機銀行，輕鬆查閱強積金賬戶和基金價格，享受靈活便捷的網上理財體驗。當有任何強積金查詢，亦可致電東亞強積金熱線，即時為你解答疑問。

4. 投資選項上，所有成員可免費隨時轉換基金或更改投資指示，自主調配個人退休組合，靈活規劃未來。

除了僱員，東亞更特別為企業僱主提供多元支援，包括定期安排僱員登記講座，協助企業介紹強積金計劃制度及產品特色，提高員工對強積金的認識；此外，東亞亦提供免費及全面的人力資源系統，協助僱主處理強積金供款、支薪及報稅，令管理更簡單高效。

東亞銀行強積金查詢熱線: 3608 0646

