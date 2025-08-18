  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

2025股市上升 強積金應如何部署？

18/08/2025

踏入2025年，環球股市持續上升，強積金應如何部署？如果你希望更有效管理你嘅退休儲蓄，可以把握資產整合機會——將現有強積金整合，方便管理。

 

2025股市上升 強積金應如何部署？

 

提起強積金，不得不提東亞銀行，不但擁有超過40年管理退休計劃經驗，還會不時推出「強積金資產整合」推廣，幫你將現有強積金整合之餘，更賞你基金單位獎賞。由即日至2025年12月31日登記，並在2026年2月28日或之前，成功將其他強積金的資產轉移至東亞強積金，每個賬戶轉入資產達港幣50,000元或以上，即可獲享基金單位獎賞，獎賞金額視乎實際轉入金額而定。

 

東亞強積金整合資產獎賞詳情*

 

轉入資產總額（港幣） 基金單位獎賞（港幣）
50,000至 <100,000 300港元
100,000至 <250,000 轉入資產總額0.4%
250,000至 <500,000 轉入資產總額0.5%
500,000至 <1,000,000 轉入資產總額0.6%
≥1,000,000 轉入資產總額0.8%

 

*成功登記並轉入資產即可賺取基金單位獎賞，成員登記請致電東亞（強積金）熱線 +852 2211 1777，詳情及條款請參閱東亞銀行官方網站

 

8月份MPF流動服務車走訪全港　完成任務可享獎賞兼攞禮物

 

為了方便客戶，東亞強積金將於2025年8月23日至31日開設流動服務車，巡迴香港、九龍、新界多區，現場即時解答強積金查詢及助你整合強積金賬戶，完成指定任務更可獲得精美禮品。

 

2025股市上升 強積金應如何部署？

 

東亞強積金成員專享多元化服務

 

除了整合強積金資產外，東亞強積金成員亦可享受到以下一系列貼心服務:

1. 東亞定期發佈基金概覽，讓計劃成員全面掌握市場走勢及強積金資訊，助你緊貼市場脈搏。

2. 東亞會定期舉辦投資講座，為成員剖析基金過去表現和最新市場動向，幫助成員掌握投資策略，做好退休計劃。

3. 成員隨時透過東亞網上銀行服務或東亞手機銀行，輕鬆查閱強積金賬戶和基金價格，享受靈活便捷的網上理財體驗。當有任何強積金查詢，亦可致電東亞強積金熱線，即時為你解答疑問。

4. 投資選項上，所有成員可免費隨時轉換基金或更改投資指示，自主調配個人退休組合，靈活規劃未來。

 

除了僱員，東亞更特別為企業僱主提供多元支援，包括定期安排僱員登記講座，協助企業介紹強積金計劃制度及產品特色，提高員工對強積金的認識；此外，東亞亦提供免費及全面的人力資源系統，協助僱主處理強積金供款、支薪及報稅，令管理更簡單高效。

 

東亞銀行強積金查詢熱線: 3608 0646

 

 

資料由客戶提供

 

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

返回最Hit資訊

相關資料 - 

異動股

異動股

01372

中國碳中和

1.170

異動股

08365

亦辰集團

1.580

異動股

02839

華夏Ａ５０

26.340

更多最Hit資訊

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,631.74
    +846.24 (+1.890%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,466.91
    +96.74 (+1.519%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,496.54
    +396.22 (+1.878%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升455.230
變動率︰+2.687%
較港股︰+1.61%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升608.640
變動率︰+1.857%
較港股︰+1.44%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升58.691
變動率︰+1.486%
較港股︰+1.02%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.739
變動率︰-1.338%
較港股︰-3.65%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.510
變動率︰+4.719%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.460
變動率︰+4.681%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升122.940
變動率︰+4.107%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升127.110
變動率︰+3.375%
精選美股 More
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰升82.470
變動率︰+12.710%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.090
變動率︰+8.003%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升319.850
變動率︰+6.517%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升340.010
變動率︰+6.217%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/08/2025 20:11 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/08/2025 20:11 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01372 中國碳中和
  • 1.170
  • 08365 亦辰集團
  • 1.580
  • 02839 華夏Ａ５０
  • 26.340
  • 08511 民富國際
  • 1.600
  • 02269 藥明生物
  • 32.920
股份推介
  • 00062 載通
  • 10.060
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.900
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.550
  • 目標︰--
  • 00288 萬洲國際
  • 8.280
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.690
  • 目標︰--
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.000
  • 00700 騰訊控股
  • 600.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 320.400
  • 00981 中芯國際
  • 56.900
報章貼士
  • 03788 中國罕王
  • 2.600
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 28.520
  • 目標︰$30.50
  • 00762 中國聯通
  • 10.400
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2025 16:49  《盤後部署》恒指價量齊升靜候鮑威爾發言，網易二百不破可伺機買

22/08/2025 18:05  【恒指季檢】泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至88隻

22/08/2025 18:11  【恒指季檢】國指加入泡泡瑪特，剔除極兔，成分股數目維持50隻

22/08/2025 18:55  新世界(00017)：遞延分派13億美元永續債利息

22/08/2025 17:55  《中國監管》中國加強銀行間外匯市場監管，明確金融機構入市範圍

22/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６６億元，買快手沽小鵬汽車

22/08/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】快手績後普遍獲升目標，摩通麥格理料泡瑪見４００

22/08/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日升至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至88隻新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指再創十年高，存款搬家成交增，H20芯片或停產新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 陳偉聰：恒指支持、阻力位睇邊？港元拆息向上可趁低吸呢啲股份！新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

8月尾電影速遞：郭富城、鮑起靜《無名指》演出照顧者心聲，袁澧林主演台灣靈異驚慄傳說《山忌 黃衣小飛俠》
人氣文章

小薯茶水間

天文台天氣預報：周六酷熱達35°C，周日轉差，下周狂風驟雨雷暴
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

傳統零食店新美廉經營50載光榮結業，由零食批發到零售經歷巿場高低的變遷
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

吃出夏日好身型！翠玉瓜低卡抗氧化，是代替澱粉食物的最佳選擇？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

溶脂針是智商稅？到韓國實試手臂溶脂：術後一個月，手臂線條有變嗎？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

科技與性福：德國首間「高科技」18禁場所、內地推AI完美情人！VR暴露療法、3D打印助男性重拾雄風
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 39歲台灣女星連日鼻血就醫，鼻腔現刀痕，疑1物惹禍 新文章
人氣文章
名人離世 │ 48歲盛品儒肝癌離世，太太蔡一鳳長文悼念：臨終仍帶著微笑、走得安詳
人氣文章
醫療失誤 │ 母親因胰臟癌手術流血不止逝世，家屬質疑人為錯誤，錄音顯示醫生承認失誤新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/08/2025
恒指季檢 | 泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至88隻
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處