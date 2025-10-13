  • 會員
螞蟻銀行聯手 AXA 安盛保險推出「保險三重賞」 成功投保指定產品回贈高達 HK$5,000

13/10/2025

螞蟻銀行近日聯同 AXA 安盛推出「保險三重賞」活動，用戶只需點擊進入 AlipayHK App 內的螞蟻銀行小程式，即可輕鬆瀏覽各類保險產品。用戶亦可透過小程式約見 AXA 安盛保險專家[1]。 獲得免費專業諮詢，為用戶帶來全方位理財管理體驗。

 

「保險三重賞」針對不同階段的參與者提供多重獎勵，鼓勵用戶參與理解自身需求到實際投保的全部流程，非常適合首次接觸保險的年輕一族及尋求穩定保障的中產家庭。活用 AlipayHK App 進入螞蟻銀行小程式的便利性，用戶無需下載額外 App，即可完成一站式諮詢與投保。

 

[1] AXA 安盛保險專家為理財顧問

 

見面賞：

 

由約見完成需求分析到投保都可獲獎賞！

 

HK$300 購物禮券[2]：成功透過螞蟻銀行小程式約見 AXA 安盛保險專家，並完成客戶需求分析，可獲取首階段見面賞。專家會根據用戶理務狀況、風險偏好及家庭需求，度身定制方案。

 

HK$800 電子保費現金券：成功約見後可獲得第二階段見面賞，用戶在螞蟻銀行保險平台上投保 AXA 安盛指定產品時，可使用現金券扣減保費。

 

投保賞：AXA 安盛在螞蟻銀行平台上提供多元化保險產品，包括儲蓄理財、扣稅年金、醫療及危疾保險。參與者投保指定產品，便可獲高達 500 萬 A. Point[3]，相當於 HK$5,000 的價值！

 

有咩產品[4]可以揀？

 

儲蓄理財：適合追求穩健回報的投資者，助你輕鬆理財增值，成功投保可獲高達 500 萬 A. Point。

 

扣稅年金：針對香港稅務優惠，投保可享扣稅額高達 HK$60,000，助用戶規劃未來儲蓄，成功投保可獲高達 60 萬 A. Point。

 

醫療保障：近年醫療成本飆升，以高端保障應對龐大醫療開支，成功投保可獲高達 15 萬 A. Point。

 

危疾守護：超前部署，及早守護自身健康，保障範圍涵蓋高達 135 種疾病，成功投保可獲高達 40 萬 A. Point。

 

想拎 A. Point 優惠可於活動期間投保，享首年保費每 HK$1 送 10 A. Point，更有額外 A. Point 獎賞，機會難得！

 

 

螞蟻銀行聯手 AXA 安盛保險推出「保險三重賞」 成功投保指定產品回贈高達 HK$5,000

 

聲明：

 

[1] AXA 安盛保險專家為理財顧問。

 

[2]適用於 AXA 安盛全新客戶，詳情請參閱條款及細則。

 

[3]合資格用戶需同時成為螞蟻銀行(香港)及支付寶(香港)之用戶及 A. Point 獎賞計劃之會員以享 A. Point 積分。活動所獲得的 A. Point 獎賞受 AlipayHK 的 A. Point 條款及細則的約束。

 

[4]承保範圍及保障限額就不同計劃而有所不同。詳情請參閱相關產品的產品說明書及保單內文已了解所有保障及不保項目的條款及細則。

 

保險產品由安盛保險(百慕達)有限公司承保，並由螞蟻銀行（香港）有限公司代理分銷。有關詳細產品特點及詳細的條款及細則，請參閱相關產品冊子及保單條款。螞蟻銀行（香港）有限公司為持牌保險代理及牌照號碼 GA 1061。上述保險計劃為 AXA 安盛保險而非螞蟻銀行之產品，並只擬在香港特別行政區銷售。優惠受條款及細則約束。

 

 

資料由客戶提供

 

