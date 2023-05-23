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鴨脷洲豪宅凱玥中資發展商債台高築，或陷銀主盤危機

23/05/2023

　　中資地產商龍光集團(03380)及合景泰富(01813)於2017年以169億元買入鴨脷洲一幅臨海住宅地，打破當時的地價記錄，一度成為香港地王，坐落其上的超級豪宅項目凱玥於今年1月以現樓形式開售，不過由於銷情慘淡，加上兩家發展商相繼出現債務違約，外電報道分析，在最糟糕情境下，凱玥將會被銀行接管，未來有可能拖累本港一手豪宅樓市。


　　據外電報道，龍光和合景泰富在凱玥項目上借取總值102億港元的銀行貸款，涉及的債權銀行包括匯豐控股(00005)、渣打(02888)和工銀亞洲等。龍光和合景泰富上周就貸款問題與銀行召開了電話會議，報道指，如果銀行要求發展商立即償付項目貸款，凱玥可能淪為資產接管的主要目標，銀行將享優先受償權，其他債權人也會試圖從該項目中獲得償付。龍光和合景泰富在凱玥項目分別持有50%股權。


　　龍光於去年8月一次性宣布五筆美元債違約，離岸債務重組事宜至今懸而未決，而合景泰富上周亦出現美元債逾期，成為最新一家債務違約的上市內房，據統計兩家企業待償離岸債務超過100億美元。
　
凱玥僅售出三戶，昔日地王無人住
　
　　龍光和合景泰富當時看中香港的房地產熱潮，一擲千金豪買下南港島區地皮，不料時日變遷，直至凱玥推出時香港樓市已徹底變樣，應市295個單位由1月開售截至昨日(22日)只售出3戶，銷情相當慘淡。這加劇了兩企業回收流動性的壓力，亦動搖銀行及債權人對其重組解決債務問題的信心。


　　不過據市場分析，隨了中國經濟環境下行、香港資金流出等因素，凱玥銷情差亦與項目自身定價有關，凱玥所處的鴨脷洲地理位置較為不便，本身亦不是豪宅區，盡管項目能享悅目海景，但項目附近的建築物包括污水處理廠和駕駛學校，與其豪宅定位不符，而成交數據顯示凱玥的呎價在5萬元左右，遠高於老牌豪宅貝沙灣。

 

撰文：經濟通中國組

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