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李家超：將擬定大灣區緊急應變行動方案，加強聯合處理事故能力

04/09/2023

　　行政長官李家超表示，特區政府將繼續推動訂立新的大灣區緊急應變行動方案，為區內構建更全面、務實和系統化的緊急應變行動機制，進一步提升大灣區聯合處理事故的能力。


　　李家超在一個大灣區論壇致辭時指，香港與其他大灣區城市地緣相近、唇齒相依，過去幾日超強颱風蘇拉吹襲華南沿岸，香港、澳門、深圳、珠海等大灣區城市都做好預案、充分溝通，所幸沒有造成重大損傷。
　
積極與深圳協同推動河套區「一區兩園」優勢
　
　　另外，李家超認為，中央上星期公布的《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，使深港在創科發展合作注入全新動力，香港政府感謝中央和深圳市政府對合作區發展的大力支持，將繼續積極與深圳協同推動合作區在一國兩制下「一區兩園」的優勢，助力大灣區國際科技創新中心的建設，為大灣區構建國際創新人才港。


　　他又表示，上周另一好消息是深圳市政府連續第三年在港發行離岸人民幣地方政府債券。這次發行的債券包括綠色、藍色和今年首次發行的社會責任債券，助力香港建設國際可持續金融樞紐，讓本港繼續以國際金融中心的優勢，聯通大灣區和國家與國際間的投融資供求。

撰文：經濟通採訪組

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