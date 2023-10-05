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【施政前瞻】廠商會與特首會面，倡輪流在全港18區舉辦主題活動

05/10/2023

　　新一份《施政報告》將於10月25日發表，香港中華廠商聯合會成員周四（5日）與行政長官李家超會面，介紹會方對《施政報告》的各項建議，並就香港經濟復甦情況、「新型工業化」發展，以及北部都會區發展規劃等工商界關心的議題深入交流。

 

 

　　廠商會會長史立德在會上表示，香港經濟雖然已走出疫情的陰霾，但外圍環境充滿不明朗因素，對外貿易表現未如理想，期望行政長官能制定一份長短兼顧的《施政報告》，一方面協助工商界應對經貿環境轉變所帶來的挑戰，同時借助國家經濟回升向好的勢頭，促進業界更好地對接國家重要戰略，增強發展動能。

 

「夜繽紛」反應不俗 倡輪流於全港18區辦主題活動

 

　　史會長又提到，在出口貿易疲不能興的情況下，本地消費將繼續是香港經濟的「穩定器」，而近日政府推出的「香港夜繽紛」項目反應不俗，反映香港民眾的購買力依然旺盛，相信只要有好的刺激策略，定能進一步釋放消費潛力。他期望當局能持續為「夜經濟」注入新元素，並建議由各區民政事務專員統籌，輪流在全港18區舉辦具該區特色的主題活動，藉此吸引旅客，「激活」地區經濟。

 

研究成立工業大學 新界北設「通關緩衝帶」

 

　　廠商會立法會代表吳永嘉議員建議新設立的「工業專員」應聯同工業貿易署，盡快制定「香港工業發展藍圖」，並打造一個競爭力與包容性兼顧、新興工業與傳統優勢產業並舉、本土工業與「延外發展」協同共進的新型香港工業體系，並研究成立工業大學，加快實用性技術人才的培育。他亦希望政府能積極運用傾斜性政策，優化本地的經營環境，增加企業投資製造業的誘因。

 

　　至於北部都會區的發展規劃，盧金榮常務副會長建議特區政府可與深圳政府聯合向中央爭取，在新界北設立「通關緩衝帶」，對區內貨物、人員和資金進出內地實施特殊的便利化安排，借助大灣區在人力、供應鏈和市場等方面的優勢，彌補香港資源上的不足。他又建議，將製造業納入北部都會區的基礎性產業之一，藉此提供大量門檻低、共享性強的就業機會，以達致「職住平衡」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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