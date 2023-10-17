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傳八大非本地生資助學額倍增至40%

17/10/2023

　　據《星島日報》引述消息報道，新一份《施政報告》銳意打造「國際高等教育樞紐」，將八大非本地生限額，由資助學額20%增至40%。

 


　　消息指，政府留意到目前非本地生以內地生為主的現象，鼓勵大學向「一帶一路」沿綫地區及東盟國家收生；同時提醒大學關注非本地生學額由內地生壟斷的情況，以免影響國際化程度，導致大學排名下跌。


　　教育局局長蔡若蓮早前到訪西安，據悉正為大學取錄「一帶一路」沿綫地區生源作準備。


　　消息指，當局將於東盟國家加強宣傳，讓當地了解在港升讀大學的優勢，例如可視本港為前往內地市場發展的跳板。消息指，目前本港只有1%的非本地生畢業後會留港發展，當局期望將數字提升至5%，與英美等海外國家看齊。


　　身兼教育大學協理副校長（大學拓展）的立法會選委會界別議員周文港，認同提升非本地生收生上限，更建議考慮提升至50%，分階段再放寬。他認為各大學和政府應參考外國，共同招生，特別到海外的頂尖中學或中產區域宣傳，他指本港多達5間大學位列世界百名內、大學國際化程度高，是本港優勢。他又指，應從畢業前開始就為海外學生舉行職業博覽和招聘會，讓他們看見在港發展的機會，吸引他們留港。

 

撰文：經濟通採訪組

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