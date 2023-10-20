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議員及學者認為派錢催生作用不大，倡加強託管等支援

20/10/2023

　　消息指新一份《施政報告》研向每名新生嬰兒派發2萬元。議員及學者都認為津貼吸引力不大。香港教育大學亞洲及政策研究學系社會政策講座教授周基利認為，津貼作用有限，而有兒童家庭優先獲派公屋的做法只是惠及基層家庭，建議應該加強教育、幼兒託管等政策支援。

 


周基利：需確保所有人公平受惠

　　周基利指，一筆過現金津貼鼓勵作用不大，反而教育、房屋及家庭友善措施等政策，才令到夫婦等有較大動機。他認為，需視乎政府提出的措施是否到位，鼓勵及協助夫婦生育，例如託兒服務、社會環境、房屋協助，但對於已有自住居所的階層就可能需要其他措施的全方位協助，要確保所有人都能公平受惠。

陳家珮：2萬元津貼不應設太多限制

　　新民黨立法會議員陳家珮在電台節目中表示，新生嬰兒家庭要應付購買奶粉尿片、陪月等開支，財政壓力大，認為並非一次性津貼，就能推動夫婦生育，若津貼水平定於2萬元屬鼓勵性質，希望政府不要設太多限制，不只低收入家庭，而是所有年輕夫婦都可受惠，例如澳洲就是按家庭收入水平發放津貼，亦可研究累進式，如夫婦生育得愈多，就能獲愈多的稅務寬免。


　　至於是否有嬰兒家庭可獲優先分配公屋單位，陳家珮則稱，土地等問題應交由政府及房委會考慮。至於新民黨提出資助婦女雪卵的建議，未必獲接納，陳家珮不認同雪卵等同鼓勵延遲生育，指現時婦女結婚時間愈來愈遲，希望透過生育科技鼓勵遲婚的家庭生育，會繼續做研究，爭取政府接納建議。

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