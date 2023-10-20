  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【施政前瞻】李兆波料聚焦樓市及加強國際聯繫，倡下調股票印花稅

20/10/2023

　　行政長官李家超將於下周三（25日）發表新一份《施政報告》，各界關注在外圍經濟疲弱、內部復甦不似預期下，政府有何「法寶」推動經濟重回正軌。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波預期，今次《施政報告》會聚焦在樓市及加強國際聯繫，但他認為要真正實行並不容易。

 

（資料圖片）

 

市場已無炒家，可撤額外印花稅

 

　　根據2023/24年財政預算案，政府當時估計全年賣地收入達850億元，惟截至第二季，政府僅賣出2幅住宅地，涉及約70億元，佔賣地收入預測不足一成。李兆波接受《經濟通通訊社》訪問時表示，政府應「減辣」以提振樓市。他指「辣招」是逆周期措施，推出時樓市正值旺市，但目前樓價已下跌，他覺得是時候「撤辣」。3個印花稅中，他支持撤銷遏制短炒的額外印花稅（SSD），因現時市場上已沒有炒家。至於買家印花稅（BSD）及雙重印花稅，他就認為仍有需要保留，以避免有海外人士藉來港置業洗黑錢，或較有錢的本地買家趁低價買樓，令其他人難以「上車」。

 

　　不過，他補充，「撤辣」並不會令樓市大升，只是不會跌得太慘烈，因宏觀經濟仍然疲弱，市民沒有信心置業。他亦不看好來年的賣地表現，因息口處於高位，樓市不會有太大改善。

 

建議股票印花稅降至0.1% 甚至更低

 

（資料圖片）

 

　　政府於2021年起將股票印花稅由0.1%增至0.13%，買賣雙方均需支付。但疫後港股交投淡靜，坊間有聲音希望調整股票印花稅，以促進交投；李兆波支持這個做法，指應調整至0.1%，甚至更低。

 

　　目前內地的印花稅僅由賣方支付0.05%，美國的賣出股票收費標準則是0.00051%。李兆波表示，香港股市的交易費用比起其他主要市場都高，而港股市值目前較深圳、上海都低。因此，在市值及IPO集資額都不及鄰近地區的情況下，港府仍收取較高的交易費用，是「說不通」。他又指，政府初步可嘗試先將股票印花稅調整至原有0.1%的水平，雖然未必會令恒指馬上反彈至2萬點水平，但起碼消除了負面因素。

 

交投淡靜主因過分依賴內地企業

 

　　至於金管局正積極研究在極端天氣下開市，李兆波就質疑措施成效，他認為交投淡靜的根本原因是股市太單一，太多內地企業，當內地經濟復甦緩慢，便拖累港股表現。但他指香港發展股市多元化的最佳時機已過，金融海嘯時，港府就應該拉攏東盟及阿拉伯企業，現時其他地區的股票市場都逐漸發展成熟，香港已失去吸引力。他補充，目前仍然要積極拉攏海外資金，但會較當時困難，成效亦低很多。

 

撰文：經濟通記者史寒冰

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.891
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.43%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.888
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.77%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.343
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.17%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.987
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.12%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.450
變動率︰+13.548%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升229.150
變動率︰+11.362%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.610
變動率︰+4.085%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.140
變動率︰-7.156%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 17:55 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 17:55 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

巴塞隆拿MWC世界流動通訊展發布最新流動產品！科技新概念：Lenovo ThinkBook透明熒幕手提電腦、Motorola捲曲手機型爆登場
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英文｜指正別人錯誤講You're wrong隨時得罪人？一文學識5個有禮貌而不尷尬的表達方式！
人氣文章

親子理財．李錦

保持一點距離，學習獨立
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

床頭打交床尾和？經歷感情創傷後，床上關係還能如從前般投入嗎？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

向龍舌蘭致敬，給墨西哥的一封不老情信！於10間餐廳和酒吧內，享受一場頂尖龍舌蘭雞尾酒盛會！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

不懂浪漫的前度，在新歡面前變成儀式感滿滿！「差別待遇」就是代表他不夠愛你嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝 ｜ 全球逾三成人有脂肪肝！最新研究：維他命B3或可減低脂肪肝患者死亡率！每天攝取量多少？從食物還是補充劑攝取較好？
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金