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施政報告 | 額外印花稅適用年期由3年縮短至2年

25/10/2023

　　行政長官李家超發表新一份《施政報告》時表示，隨著香港未來房屋供應量將持續增加，考慮整體情況後，政府決定把額外印花稅的適用年期由三年縮短至兩年，即日生效。換言之，業主在持有物業兩年後出售物業，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

 

 

 

　　他表示，面對房屋供應偏緊而市民對置業的剛性需求強烈的情況，政府2010年起推出多輪需求管理措施，或坊間俗稱的「辣招」，打擊短期炒賣活動及減少外來需求，確保物業市場穩定發展及優先照顧香港市民置業需要。但過去一年，利率顯著上升，多個地區經濟放緩，本地樓市交投減少，樓價亦出現調整。

 

買家及新住宅印花梲減半 外來人才置業「先免後徵」

 

　　隨著香港未來房屋供應量將持續增加，考慮整體情況後，決定即日起將買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%，有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

 

 

　　另外，為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，即優化去年為合資格外來人才退還在港置業印花稅的安排，由原本在購入物業時先徵收買家印花稅和新住宅印花稅，然後在相關人士居港滿七年並成為香港永久性居民後才退還，即「先徵後退」，改為在購入物業時先暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項，即「先免後徵」。新安排適用於今天或以後簽署的「買賣協議」。

 

　　李家超又稱，政府會密切監察樓市，確保其穩健發展。

 

延長資助出售單位 二手市場按揭貸款保證期

 

　　房委會將放寬資助出售單位按揭貸款保證的安排，包括延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年，買家可獲得年期更長的按揭貸款，有助單位流轉。

 

規劃及進行10個重建計劃 提供約3.28萬個住宅單位

 

　　另房委會正規劃和進行10個重建計劃，預計重建後可提供約3.28萬個住宅單位，亦會藉此增加邨內休憩及康樂配套。

 

　　智慧屋邨管理方面，房委會明年挑選10條公共屋邨作試點，引入創新科技，如使用物聯網感測器、人工智能及行動裝置等，協助日常屋邨管理；及繼續應用創新建築科技，測試及改善「組裝合成」建築法的技術，提升建屋質量及加快建造流程。

 

撰文：經濟通採訪組

 

施政報告2023其他內容，可留意文字直播施政報告2023專題網頁

 

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