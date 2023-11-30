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李家超：明年制訂《香港氫能發展策略》，冀2025年提出草案

30/11/2023

　　新一份《施政報告》提出積極推動綠色運輸。城巴雙層氫能巴士及加氫站今日舉行啟動典禮，成為本港首輛出牌載客的氫能車以及首個投入運作的加氫站。特首李家超成為香港首位氫能車的座上客。他致辭時表示，本港明年將制訂《香港氫能發展策略》，並展開有關製造、儲運和使用氫能的法例修訂工作，目標於2025年提出草案。



支持推動香港綠色運輸發展

　　李家超表示，相較於傳統的柴油巴士，氫能巴士有效改善路邊空氣質素，而且它和電動巴士一樣使用摩打驅動，坐在車廂內感覺環境更加安靜，相信能為乘客帶來更佳的出行體驗。他支持城巴引入新能源技術推進這個試驗項目，推動香港綠色運輸的發展。


　　李家超稱，很高興知道在中東訪問之後，善水旗下的企業已經成功與阿聯酋的多個地方政府展開合作，為當地提供首批氫能巴士和加氫站，這充分展現香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，亦證明香港的多元專業服務與國際接軌，可以發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，促進「一帶一路」地區高質量發展。

將訂立長遠安全運作框架及法規

　　他表示，未來港府會透過推動氫燃料技術試驗項目，並參考內地和海外的氫能發展經驗，訂立本地長遠使用氫燃料的安全運作框架及法規，從而促進香港氫能經濟的發展。他期待香港會有更多的氫燃料試驗項目陸續展開。

 

撰文：經濟通採訪組

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