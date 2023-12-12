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花旗調查:57%市民料未來一年樓價跌，年輕人支持重推首期資助

12/12/2023

　　花旗銀行公布，今年9月就市民置業意向進行調查，調查結果顯示，樓價未來12個月會上升的受訪者比例，從去年同期的12%，回落至今年第三季的10%，57%受訪者認為未來12個月樓價會下跌；13%受訪者認為現在是上車好時機，比去年同期下跌三個百分點，惟仍是近11年來的次高紀錄。



　
有興趣置業受訪者理想樓價中位數500萬


　
　　調查顯示，13%表示有興趣置業，比去年同期跌兩個百分點。有興趣置業的受訪者中，有七成半表示期望樓價進一步下跌，待樓價達到心中理想水平便會去置業，他們心中的理想價格與市價的差距之中位數為24%。有興趣置業的受訪者心中理想樓價中位數為500萬。


　
年輕受訪者最有興趣置業並支持「減辣」


　
　　報告又指，介乎21歲至29歲的受訪者組別最有興趣置業，有意置業的比例為21%，比例與去年相同，而年輕受訪者組別中，對現時居住的不滿意多與現居的交通網絡及配套設施滿意度有關。八成年輕受訪者表示支持對樓市「減辣」，93%表示支持重推物業首期資助，56%表示下調印花稅會影響他們的置業意欲及所選物業的價格範圍，46%表示放寬按保樓價會影響置業意欲及所選物業價格範圍。


　
近九成業主不感興趣出售物業，逾一成擬換樓


　
　　調查指出，持有物業的受訪者中，87%表示不感興趣出售物業，48%認為物業的出售價格應與市價一樣，近四成表示應高於市價，並認為與市價的差距中位數為20%。12%的業主表示現時有興趣換樓，當中七成表示因為有實際需要，另有16%表示因為樓市多了合適單位作選擇，亦有近一成認為因為樓價有所下調。

 

撰文：經濟通採訪組

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