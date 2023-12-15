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衞生防護中心：不排除下月便會進入冬季流感高峰期

15/12/2023

　　衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港現時未踏入冬季流感高峰期，實驗室的監測數字是3.76%，公立醫院的入院率是0.14%，兩者仍屬於低水平。但中心會繼續密切監測各類呼吸道感染的相關數據，不排除下月便會進入冬季流感高峰期。



感染呼吸道疾病兒童增多

　　徐樂堅表示，雖然本港仍未踏入冬季流感高峰期，但過去6星期，防護中心收集到的兒童呼吸道樣本數目慢慢上升，反映感染呼吸道疾病的兒童增多，不排除數字稍後會繼續上升。他又說，目前經檢測的樣本當中，證實感染鼻病毒及腸病毒的個案佔最多，有31.2%，其次是腺病毒和副流感病毒，分別佔23.1%和18%；至於肺炎支原體個案就大致平穩，佔約3.5%。

「免疫差距」均由已知病原體引致

　　他表示，踏入12月，本港天氣開始轉凍，預計未來一周會繼續降溫，加上復常後市民或較多在聖誕假期外遊，或者會在除夕有較多慶祝活動，預料冬季呼吸道傳染病個案會增加。


　　他又表示，不同國家地區在新冠疫情後，都出現「免疫差距」的現象，有呼吸道感染個案上升的情況，但均由已知的病原體引致，並未見出現全新的病原體。


　　徐樂堅指，本港錄得的肺炎支原體感染個案數字，在8月後出現波幅，但每周相關入院數字尚算平穩，介乎10-20多宗，患者病情一般較輕微，並不嚴重，形容整體情況穩定，而肺炎支原體是常見的呼吸道疾病，預料未來一段時間，隨著「免疫差距」的現象，以及長假期有較多聚集活動，肺炎支原體感染數字仍會持續波動，防護中心會監察個案爆發情況，以及有否出現高峰等。

 

撰文：經濟通採訪組

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