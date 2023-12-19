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政府推新資本投資者入境計劃，申請者淨資產不少於3千萬港元

19/12/2023

　　政府公布新資本投資者入境計劃詳情，明年中正式推出。申請者的淨資產不可少於3000萬元，可攜同受養人來香港，包括配偶和18歲以下未婚的子女。申請者可投資資產包括股票、債券等，以及非住宅房地產，涉款2700萬元。另外，新計劃申請人須向資本投資者入境計劃投資組合投入300萬元，以支持創科行業和其他有助本港經濟長遠發展的重點行業。

 

（財經事務及庫務局Facebook圖片） 

 

申請者可獲准在港逗留「2+3+3年」

 

　　財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳詠雯指，申請者可獲准在港逗留2年，期滿後可申請延長3年，當3年期滿後可再申請多3年，即總共是「2+3+3」，如果申請者在港連續居住不少於7年，可申請成為永久居民，往後可以自由處置資產，亦可享受置業「先免後徵」安排。

 

　　合資格人士包括18歲以上的外國國民、中國籍已取得外國永久身份人士、澳門特別行政區居民及台灣華籍居民。

 

不會與高才通計劃相撞

 

（政府新聞處圖片）

 

　　財經事務及庫務局局長許正宇指，當局未有為申請人數定目標，若以過去平均每年有4000宗申請計算，假設全部是新資金，帶給香港的資金將有1200億元。

 

　　他指，相比起其他地區的投資移民計劃，香港的計劃門檻具吸引力、投資組合豐富。他又認為不會與高才通計劃相撞，因「客源不同」，新資本投資者入境計劃吸引的是高資產淨值人士，而高才通吸引的是具個別技能的專業人士。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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