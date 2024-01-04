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【賣地計劃】政府今季停推住宅及商業地，推元朗創新園工業地招標

04/01/2024

　　政府公布本財年第四財季（2024年1至3月）賣地計劃。發展局局長甯漢豪在記者會上表示，不會推出住宅地招標，由於首三季所所提供私人住宅數字已達標。另外，考慮到目前商業樓宇空置率較高，季內續不推商業地。

 

（Heizel 攝）

 

　　連同本季度將有8個私人發展及完成契約修訂項目，合共提供約1630個單位；以及邀請房協接手的荃灣油柑頭「首置」項目佔1940伙。計及不同來源，第四財季預計可提供約3570個私人住宅單位。另外，計及首三個財季可提供約7960個單位，佔全年目標1.29萬伙約89%。

 

　　另外，政府季內推出元朗創新園工業用地，佔地3.2公頃，提供16萬平方米樓面。招標條款中將要求發展商不少於30%樓面移交政府，用棕地市場租金水平，以出租予棕地業務經營者。

 

未來數周啟動北都6幅私人地收地程序

 

　　政府就新界東北在商討補地價的7宗申請，有6宗申請全部不成功，其中3宗由恒地(00012)提出；餘下1宗由新世界(00017)申請亦需延期。發展局局長甯漢豪在記者會上指出，6宗個案已屆商討補地價階段，相信談不攏因彼此對地價看法不同。

 

　　不過，她稱會以平常心看待該6宗不成功個案，且強調政府主導新發展區發展，當未達共識後，基本盤已預備按「遊戲規則」進場收地，強調不會影響新發展區步伐。她指出，政府將於未來數星期就該6宗個案啟動收地程序。

 

　　至於政府就新界東北「餘下階段」有2宗分別涉及嘉里建設(00683)和新地(00016)持有的古洞北及粉嶺北土地受惠放寬原址換地，但補價期限將於4月底屆滿。甯漢豪認為，政府推展新發展區有時間表，今年將要就不同地塊收地。她亦相信，該2名申請人皆會把握時間。

 

首三財季賣地收益123億元 指市況補地價向來有不可確定性

 

　　甯漢豪提到，政府今財年首三財季賣地收益共123億元，約佔全財年目標850億元的14.5%，但她強調，市況及補地價向來有不可確定性，實際數字有差距不感驚奇。至於今財季停推住宅及商業地皮，她指出，過去數月可見市場投標「胃口不太好」，加上本季尚有地契修訂個案商討補地價，而今年住宅供應量大致達標，不推住宅地亦有其合適性。商業地方面，於未來數年供應較多，相信不推商業地，市場亦不會感驚奇。

 

直接批地未有足夠理據

 

　　市場有建議政府重推勾地制度，以減少流標情況。她指出，其他方法包括直接批地予企業，但通常用表於產業用地，或社福需要，若用於一般私人房屋或商業用地，則相信未有足夠理據直接批地。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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