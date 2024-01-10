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前區議員林進涉詐騙科技券被捕，旗下「同行搬屋」稱無收過資助

10/01/2024

　　警方商業罪案調查科人員調查「科技券」騙案，昨(9日)拘捕逾20人，包括前元朗區議員林進。林進成立的搬屋及裝修公司「同行搬屋」晚上在facebook專頁指，該公司「跟足程序」申請科技券，又稱申請接近兩年，只是收到「公司合乎資格申請，預計就申請計劃中會批出24萬元」訊息，但公司從來沒有收到該筆資助，林進目前尚未獲准保釋。

 


　　31歲的天水連線成員林進昨早近11時在旺角大角咀榆樹街一單位被捕，涉嫌與一宗2021年至2023年期間的串謀行騙及欺詐案有關。消息指，林進於2021年7月離任區議員後創立「同行搬屋」。有人過往曾以「同行物流有限公司」名義申請「創新科技及工業局」下的「創新及科技基金」負責審批的「科技券」，並成功獲批逾24萬元。


　　創新科技署發言人表示，作為「科技券」秘書處的香港生產力促進局去年收到有關「科技券」申請的舉報，在檢視及分析相關資料後，署方初步認為有可疑，因此主動將有關資料轉交警方跟進。經過數個月以來的調查，警方展開了拘捕行動。

 

撰文:經濟通採訪組

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