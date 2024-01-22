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盧文端倡預算案全面撤辣，爭取外資來港

22/01/2024

　　新一份財政預算案下月28日發表，全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文建議，全面撤銷樓市辣招。文章提到目前香港房地產業陷於困境，面對嚴峻的經濟環境，樓市政策是時候作出重大改變，預算案應該從提振整體經濟的層面，全面撤銷樓市辣招，進一步釐清調整房地策政策。

 

 

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　　他指，辣招是十多年前引入的「需求管理」措施，但現在的問題不是供應短缺，而是需求萎縮，政府沒有必要堅持過時的措施，強調撤辣不是優惠政策甚至公帑資助買樓，亦非「托市」。

預算案應提出措施留住外資

　　盧文端又提出，本港要部署爭取包括西方資金的國際金融資本來港、留港。他認為資金持續外流，金融市場成交萎縮，如何吸引外資來港是香港迫切要解決的問題，香港作為中國金融的門戶，有必要推動與西方的金融往來，預算案需要提出具體措施，並作出政策配合。


　　他期望加強預算案編製的領導工作，確保落實行政長官施政藍圖，回應社會克服經濟困難的訴求。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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