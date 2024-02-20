香港新聞 | 葉劉反駁羅奇「香港玩完論」，歡迎他重訪香港

早前摩根士丹利前首席經濟學家羅奇在《金融時報》撰文指「香港已玩完(Hong Kong is over)，行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀近日在報章撰文反駁指，美國政策是影響香港股市持續下跌的根本原因，美國加息帶動資金回流美國，而美國聯邦退休基金不再投資香港的政治決定則抑制西方資本流入。

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葉劉淑儀表示，香港需要改變才能克服許多挑戰，好消息是，大灣區一體化及激烈競爭將促進改革，內地將繼續成為香港人才、資金、政策支援和新思想的主要來源，亦指羅奇數年未回香港，「歡迎他重訪，親眼看看這座城市如何持續繁榮發展」。



葉劉將香港困境歸咎於美聯儲是非常無力反駁



羅奇在社交媒體表示，葉劉淑儀將香港困境歸咎於美聯儲是一個非常無力反駁，同時錯誤地斷言他多年沒去過香港。他稱：「（葉劉淑儀）還錯誤地斷言我已經好幾年沒去過香港了，而事實上我在2023年就去過香港3次了！」



即將卸任港交所(00388)主席的史美倫上周三(14日)出席新春開市儀式上致辭時表示，不同意「香港已完」的說法。羅奇亦發文回應指：「我好朋友Laura Cha（史美倫）向我對香港未來的焦慮提出質疑。我認識並尊敬Laura超過25年，我內心有一部分是希望她是對的。我的日益增加的擔憂已經說明了問題本身。」

撰文：經濟通採訪組

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