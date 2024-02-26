  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

香港新聞| 許正宇與金發局成員拍片反駁「香港已死」，勿因偏頗言論自亂陣腳

26/02/2024

．有網上專頁發表許正宇與宏利亞洲首席執行官戴明鈞(Damien Green)對談影片，再度駁斥「香港已死」論述

．對於「香港已死」論述，戴明鈞回應指，現時應該駁斥相關負面論述，稱根本沒有事實支持

．許正宇亦指，雖然香港無可避免受到外圍因素影響，但數據顯示，香港整體金融市場正在穩健發展

 

財經事務及庫務局在社交專頁上載局長許正宇與金發局董事局成員、宏利亞洲首席執行官戴明鈞(Damien Green)對談影片，再度駁斥「香港已死」論述，並引述多項數據希望讓社會討論聚焦事實，免受坊間偏頗言論或揣測自亂陣腳。

 

 

　　財經事務及庫務局在社交專頁上載局長許正宇與金發局董事局成員、宏利亞洲首席執行官戴明鈞(Damien Green)對談影片，再度駁斥「香港已死」論述，並引述多項數據希望讓社會討論聚焦事實，免受坊間偏頗言論或揣測自亂陣腳。

 

推薦閱讀:

【外圍經濟】紅海襲擊導致貿易轉移，油輪短缺開始產生影響

在胡塞武裝對商業航運的襲擊導致全球石油貿易廣泛轉移後，油輪太少的問題再次困擾市場......

謝展寰：冀2035年停燃煤發電，首座都市廢物焚化爐明年運作

環境及生態局長謝展寰出席香港綠色周圓桌論壇表示，本港2035年前會停用所有堆填區，首座位於石鼓洲外海人工島的廢物焚化爐......

 


　　對於「香港已死」論述，戴明鈞回應指，現時應該駁斥相關負面論述，稱根本沒有事實支持。若從本港金融市場的廣度、財富和資產管理，或者債券市場或ETF市場而言，反映的是長期穩健增長。


　　許正宇亦指，雖然香港無可避免受到外圍因素影響，但數據顯示，香港整體金融市場正在穩健發展。其中，財富和資產管理市場發展蓬勃，過去十年資產管理規模增長143%；債券及ETF市場的表現亦十分理想；ETF的日均交易量增長20%；去年離岸人民幣債券發行量幾乎翻了一番。


　　對於基本法23條立法，許正宇表示，環顧各地，都有維護國家安全的法例，香港亦不會例外。許正宇補充，立法是為商業和投資環境提供穩定性和確定性的重要一步，基本法第23條至今才進行立法，實則是拖延太久


　　戴明鈞表示，中國是世界上第二大經濟體，其增長對全球至關重要，而最近有很多負面的猜測，但這些猜測背後的動機值得懷疑，又指縱然在全球經濟動盪的情況中，中國去年GDP仍保持增長，而這個世代見證了中國消除了貧困、極端貧困，認為相當了不起，代表所見證的經濟增長軌跡。

 

撰文:經濟通採訪組

2024-02-26｜美國上月CPI有水份？睇實本周公布PCE！｜日央行官員口頭干預僅屬紙老虎？｜分析英國經濟前景｜#熊俊傑 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00235

中策資本控股

0.032

異動股

01250

山高新能源

2.400

異動股

09958

力天影業

2.510

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,069.30
    -62.23 (-0.159%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,069.51
    -19.29 (-0.379%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 15,976.25
    -20.57 (-0.129%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.690
變動率︰+2.788%
較港股︰+3.85%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.049
變動率︰-1.672%
較港股︰-0.76%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌4.862
變動率︰-1.972%
較港股︰-0.57%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌36.693
變動率︰-2.697%
較港股︰+0.25%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升160.260
變動率︰+3.327%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升14.440
變動率︰+1.619%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升10.130
變動率︰+1.098%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌19.070
變動率︰-2.155%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升193.940
變動率︰+16.845%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升10.700
變動率︰+6.256%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升5.500
變動率︰+3.970%
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰跌138.750
變動率︰-4.501%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/02/2024 16:18 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/02/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/02/2024 16:18 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00235 中策資本控股
  • 0.032
  • 01250 山高新能源
  • 2.400
  • 09958 力天影業
  • 2.510
  • 02669 中海物業
  • 6.550
  • 06890 康利國際控股
  • 0.360
股份推介
  • 09987 百勝中國
  • 329.600
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.420
  • 目標︰--
  • 01896 貓眼娛樂
  • 9.200
  • 目標︰$12.00
  • 00547 數字王國
  • 0.400
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 53.200
  • 目標︰$57.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.100
  • 00700 騰訊控股
  • 287.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.700
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.150
  • 00941 中國移動
  • 66.800
報章貼士
  • 06288 迅銷
  • 22.600
  • 目標︰--
  • 01919 中遠海控
  • 8.660
  • 目標︰--
  • 02328 中國財險
  • 10.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/02/2024 16:40  《盤後部署》恒指反復偏軟但下跌空間不多，金茂服務目標2.8元

26/02/2024 16:43  理想汽車(02015)去年虧轉盈賺117億人幣

26/02/2024 17:24  阿里披露中國國企及外國主權基金持有旗下10多間公司股權

26/02/2024 16:27  李家超：調研組連日與不同界別交流，重視香港作為國際城市地位

26/02/2024 15:11  美國鋁業擬22億美元收購澳洲合作夥伴，中信去年中持股19%

26/02/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５８億元，買中海油沽騰訊

26/02/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】麥格理削美團目標一成，大摩升渣打目標

23/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》和黃醫藥下周三派成績表，中線目標價３２銀

26/02/2024 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒８２４１，兩周及一個月均微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

僱主龍年智選強積金服務供應商 助僱員爭更好回報新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中央促舊換新，滬指止八連升，7萬人參與跨境理財通新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

憧憬受惠自由行擴大，莎莎連日炒升可追入？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

蔡天鳳離世一年！媽媽出短片悼念女兒：就連呼吸都是痛！深信女兒化蝶顯靈分享4孫兒與女婿合照
人氣文章

政是有心．余君雋

驚心動魄的「屠龍」案情 1
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

中國「只有破壞、沒有創新」的商業模式是怎樣？拼多多如何讓阿里巴巴、淘寶難以招架？中國企業過往的成功靠甚麼得來？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

《和我的老公結婚吧》：拆解「假面閨密」宋昰昀的話題裸妝！粉嫩撒嬌唇色來自Chanel、可憐風眼妝靠這款眼影盤
人氣文章

Fashion

名牌Loafers：時尚人必入手的百搭樂福鞋！Chanel、Gucci、Prada等5大品牌舒適又時尚的Loafers推薦
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環米芝蓮日本料理：吉列拖羅、和牛海膽壽司、烤頂級法國鴨肉、北海道鮑魚釜飯，展現星級摩登割烹精髓 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥瘦身 | 308磅內地女患多囊卵巢症決心減磅！2年激減132磅？「絕不節食」瘦身方法公開！ 一動作有利促進血液循環助減肥 1
人氣文章
拉筋運動：經常小腿抽筋、久坐腰痛？即做簡易伸展運動！拉小腿、大腿四頭肌、髂腰肌，1.5分鐘放鬆繃緊肌肉！專業導師分享拉筋好處心得
人氣文章
抗癌勇士 | 職場女強人患乳癌受同路人鼓勵走出情緒低谷！成立組織助病友獲紅十字會香港人道年獎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/02/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章市場動向27/02/2024
僱主龍年智選強積金服務供應商 助僱員爭更好回報
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金