香港新聞| 許正宇與金發局成員拍片反駁「香港已死」，勿因偏頗言論自亂陣腳

．有網上專頁發表許正宇與宏利亞洲首席執行官戴明鈞(Damien Green)對談影片，再度駁斥「香港已死」論述

．對於「香港已死」論述，戴明鈞回應指，現時應該駁斥相關負面論述，稱根本沒有事實支持

．許正宇亦指，雖然香港無可避免受到外圍因素影響，但數據顯示，香港整體金融市場正在穩健發展

財經事務及庫務局在社交專頁上載局長許正宇與金發局董事局成員、宏利亞洲首席執行官戴明鈞(Damien Green)對談影片，再度駁斥「香港已死」論述，並引述多項數據希望讓社會討論聚焦事實，免受坊間偏頗言論或揣測自亂陣腳。

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對於「香港已死」論述，戴明鈞回應指，現時應該駁斥相關負面論述，稱根本沒有事實支持。若從本港金融市場的廣度、財富和資產管理，或者債券市場或ETF市場而言，反映的是長期穩健增長。



許正宇亦指，雖然香港無可避免受到外圍因素影響，但數據顯示，香港整體金融市場正在穩健發展。其中，財富和資產管理市場發展蓬勃，過去十年資產管理規模增長143%；債券及ETF市場的表現亦十分理想；ETF的日均交易量增長20%；去年離岸人民幣債券發行量幾乎翻了一番。



對於基本法23條立法，許正宇表示，環顧各地，都有維護國家安全的法例，香港亦不會例外。許正宇補充，立法是為商業和投資環境提供穩定性和確定性的重要一步，基本法第23條至今才進行立法，實則是拖延太久。



戴明鈞表示，中國是世界上第二大經濟體，其增長對全球至關重要，而最近有很多負面的猜測，但這些猜測背後的動機值得懷疑，又指縱然在全球經濟動盪的情況中，中國去年GDP仍保持增長，而這個世代見證了中國消除了貧困、極端貧困，認為相當了不起，代表所見證的經濟增長軌跡。

撰文:經濟通採訪組

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