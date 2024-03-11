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預算案| 曾俊華：須削開支解財赤，無理由有人就跌落山不提醒

11/03/2024

．前財政司長曾俊華在社交網站撰文評論香港公共財政狀況

．他認為，無理由見到「有人快將跌落山，也不大叫提醒一下」

．這種「痛的抉擇」，需要大家共同承擔

 

前財政司長曾俊華在社交網站撰文評論香港公共財政狀況，指有人覺得，財赤問題很快就不存在，甚至有人會認為「係你悲觀啫」，但他認為，無理由見到「有人快將跌落山，也不大叫提醒一下」。

　　前財政司長曾俊華在社交網站撰文評論香港公共財政狀況，指有人覺得，財赤問題很快就不存在，甚至有人會認為「係你悲觀啫」，但他認為，無理由見到「有人快將跌落山，也不大叫提醒一下」。

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　　曾俊華表示，感受到不少人仍希望在一個健康、良好的社會環境下繼續居住，一方面明白「荷包可能就快乾塘」，另一方面又不想政府削減福利，尤其是醫療、教育和社會保障，亦指這三大範疇，差不多佔政府整體開支四分之三，若果完全不觸碰，又無辦法增加大筆收入的話，就很難做到收支平衡。這種「痛的抉擇」，需要大家共同承擔。

 

撰文：經濟通採訪組

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