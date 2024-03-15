港聞| 大昌行關閉28間食品零售店舖，工會料近百名員工受影響

．擁有39年歷史的大昌食品市場結束營運

．大昌行今日表示會繼續提供採購、分銷及食品加工等業務

．大昌食品市場全線門市將於下月結業，估計近百名員工受影響

擁有39年歷史的大昌食品市場結束營運。大昌行今日表示，決定關閉28間食品零售店舖，但強調會繼續提供採購、分銷及食品加工等業務。

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大昌食品專門店向會員發通知，4月1日起終止會員計劃。據工會了解，大昌食品市場全線門市將於下月結業，估計近百名員工受影響。



大昌食品位於跑馬地的分店今日照常營業，但門外貼出告示指，大昌煮意兵團會員計劃及相關手機應用程式將會終止運作，屆時所有會員帳號亦會失效，會員將不再享有折扣優惠。



據了解，公司人事部今日陸續向員工發出終止僱傭合約通知書，指大昌食品市場業務受到不確定的外在因素和各種營運挑戰，經審慎考慮後，決定終止食品市場業務，有關僱員合約將於下月14日工作時間結束後終止。

撰文：經濟通採訪組

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