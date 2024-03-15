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港聞| 政府免費展出發光蛋裝置，楊潤雄坦言曾考慮收入場費

15/03/2024

．康文署將斥資5000萬元，本月25日至6月2日舉辦第二屆的大型戶外藝術計劃「藝術@維港」

．在金鐘添馬公園至中環海濱，展出200多個3至5米高的蛋型發光裝置，供免費觀賞

．楊潤雄表示正商討與兩個城市在文化藝術、體育及旅遊方面，未來有何交流空間

 

康文署將斥資5000萬元，本月25日至6月2日舉辦第二屆的大型戶外藝術計劃「藝術@維港」，項目包括與國際藝術團隊teamLab合作，在金鐘添馬公園至中環海濱，展出200多個3至5米高的蛋型發光裝置，供免費觀賞，預料可吸引200萬人次到訪。

 

　　康文署將斥資5000萬元，本月25日至6月2日舉辦第二屆的大型戶外藝術計劃「藝術@維港」，項目包括與國際藝術團隊teamLab合作，在金鐘添馬公園至中環海濱，展出200多個3至5米高的蛋型發光裝置，供免費觀賞，預料可吸引200萬人次到訪。　

 

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　　文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，當局曾經研究過teamLab活動是否要收費，但認為現時本港正建立藝術維港品牌，去年同類活動免費，今年的活動性質與目標和去年一致，最後決定維持不收費，希望更多市民及遊客可以享受其中。


　　另外，楊潤雄表示，早前與旅發局及業界到兩個新增內地自由行城市西安及青島訪問，舉行了發布會介紹香港吸引之處，同時與當地業界建立了關係，未來會合作做好旅遊工作，並感謝當地省市領導對落實自由行的支持，他又說，正商討與兩個城市在文化藝術、體育及旅遊方面，未來有何交流空間。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 

 

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