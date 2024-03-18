港聞| 唐英年︰考慮調高西九票價及場租，中央原則上同意機場一地兩檢

．西九文化區管理局面臨財困，去年向政府提交財政改善方案，包括建議容許出售西九部分住宅項目業權

．西九文化區管理局主席唐英年會考慮透過上調票價及場地租金增加收入

．若政府接納賣地方案，最快亦會在2026/27年才會推出土地

西九文化區管理局面臨財困，去年向政府提交財政改善方案，包括建議容許出售西九部分住宅項目業權。西九文化區管理局主席唐英年接受《明報》訪問時表示，會考慮透過上調票價及場地租金增加收入；若政府接納賣地方案，最快亦會在2026/27年才會推出土地，屆時亦只會出售足夠營運開支的土地，不會一次過將地皮推出。

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*最快2026/27年才賣地*



唐英年提到全球沒有文化藝術設施能自負盈虧，但明白現今政府庫房緊絀，故希望盡量自行解決財困。他指目前門票僅100多元，「看一場戲都要過百元，(西九場館)現在大這麼多，有這麼多東西看，你可以來看很多個小時，那可以收貴一點的」，他稱會考慮從各方面增加收入，包括上調場地租金及票價，但未有定案。



*建議內地客來港免稅額提高至3萬元*



身兼全國政協常委的唐英年又指，香港機場一地兩檢的建議，已獲國務院相關部委回覆原則上同意，形容中央反應積極，他在前年初提案，年底已收到回覆。唐英年說，三跑建成後，機場容量會增逾50%，認為可採用高鐵一地兩檢模式，利用港珠澳大橋，複製高鐵站運作模式，方案現時有待特區政府啟動，希望政府會進一步考慮。



今年兩會唐英年提出的其中一個議案是將內地客來港免稅額由5000元增至3萬元，認為可促進香港旅遊和零售業，內地客亦可享受購物樂，指香港信譽仍高，買假貨的可能很

低。

撰文:經濟通採訪組

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