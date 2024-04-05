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七欖 | 旅發局料七欖觀眾人次達12萬，周末於中環摩天輪旁設收費觀賽區

05/04/2024

．國際七人欖球賽今日起一連3日在香港大球場舉行

．在中環海濱摩天輪旁設戶外球迷觀賽專區，場內將有大型屏幕直播七欖賽事

．市民及旅客要付費入場，在網上預先購票每張50元，即場購票則每張60元

 

國際七人欖球賽今日起一連3日在香港大球場舉行，旅發局與香港欖球總會，於周六及周日「朝10晚10」，在中環海濱摩天輪旁設戶外球迷觀賽專區，場內將有大型屏幕直播七欖賽事，亦設有美食攤位和飲品吧。市民及旅客要付費入場，在網上預先購票每張50元，即場購票則每張60元。

　　國際七人欖球賽今日起一連3日在香港大球場舉行，旅發局香港欖球總會，於周六及周日「朝10晚10」，在中環海濱摩天輪旁設戶外球迷觀賽專區，場內將有大型屏幕直播七欖賽事，亦設有美食攤位和飲品吧。市民及旅客要付費入場，在網上預先購票每張50元，即場購票則每張60元。

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　　旅發局表示，今年七欖賽事的門票已售罄，是疫情以來首次。局方引述主辦單位表示，訪港旅客門票銷售量佔整體約40%，預料今個周末會有多達12萬人次觀眾到大球場，欣賞30支來自阿根廷、澳洲、斐濟和新西蘭等的勁旅角逐殊榮。



*旅發局邀請外媒及外國明星來港觀賽*

　　

　　旅發局針對澳洲和南韓等欖球成熟市場，邀請當地媒體來港觀賽，亦與澳洲旅行社合作，設計七欖主題旅遊產品，吸引高消費旅客來港。


　　局方又邀請參演《哈利波特》系列電影的孖兄弟，奧利華菲力普斯及占士菲力普斯(Oliver and James Phelps)來港，指兩人是欖球狂迷，將於明日(6日)親身到大球場南看台觀賽。兩人昨日(4日)亦在男子欖球港隊隊長麥斯禾獲特，以及女子欖球運動員陳穎陪同下遊覽香港，包括乘坐天星小輪、吃地道的魚蛋河和雲吞麵，以及乘纜車前往太平山頂等。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-04-05｜中東局勢升溫推升油價 中海油創新高後回調可追？｜#連敬涵 #直播｜hot talk 1點鐘

 

 

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