港聞 | 陳國基：單靠政府力量不足，冀旅遊業推陳出新吸客

．陳國基會後會見傳媒時表示，官員與議員在會上都一致認為現時是發展經濟、改善民生的黃金時間

．他希望旅遊界在產品及服務可以推陳出新，因為單靠政府力量並不足夠

．業界頭腦及市場觸覺都十分重要，希望業界用創意及實力吸引旅客留港

立法會今早再舉行前廳交流會，由政務司司長陳國基率領多名官員出席，陳國基會後會見傳媒時表示，官員與議員在會上都一致認為現時是發展經濟、改善民生的黃金時間。他希望旅遊界在產品及服務可以推陳出新，因為單靠政府力量並不足夠，業界頭腦及市場觸覺都十分重要，希望業界用創意及實力吸引旅客留港。

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陳國基指，會上不少議員就加快旅遊業發展步伐提出不少建議，如何吸引人氣，再令到人氣轉化成財氣，過去的藝術3月及七人欖球賽均是好例子，文體旅局會繼續聯同旅發局透過更多盛事吸引旅客。





*四大板塊加強愛國主義教育*



陳國基稱，今早出席前廳交流會有三點體會，包括：要加強愛國主義教育，政府會透過四大板塊去策劃和落實不同工作，涉及學校、社區、宣傳等方面。在加強地區建設方面，他說全部450多支關愛隊已投入運作，而新一屆區議會和「三會」已先後上任，會相輔相承，做好地區諮詢及服務。





*評論如期推或擱置垃圾徵費言之尚早*



他表示，未來須加強愛國教育，形容《國安法》及《基本法》23條為良藥，用以保護香港有病時可以醫，但愛國教育則是提高預防力，他會帶領愛國主義教育工作小組，將協調社會各界力量，透過學校、社區及傳媒等推廣愛國教育。



另外，政府正進行垃圾徵費「先行先試」，陳國基重申，全港市民都關注有關議題，政府一直小心處理，現時推斷是否如期推行、延遲或擱置都言之尚早。

撰文：經濟通採訪組

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