輸入外勞| 建造業總工會：75%受訪工人稱無工開或開工不足

香港建造業總工會求政府在公務工程項目上，要以本地工人為主

超過95%的受訪者表示，今年的就業情況較去年差

建造業總工會一項調查顯示，75%受訪鋼筋屈紮工人表示無工開或開工不足，約28%稱一星期只是開工1-3天，約25%表示已經數月無工開。

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另外，超過95%的受訪者表示，今年的就業情況較去年差。亦有93%的受訪者指，現時的薪酬未能貼近工會去年11月所發表的「工會價」，即日薪2730元。



香港建造業總工會要求政府在公務工程項目上，要以本地工人為主，檢視現時推出工程的進度，避免出現爭工人的情況。另外，亦促請政府做好輸入外勞的把關工作，有效及有限度地輸入外勞，加強職業培訓，提升工人的工作技能和競爭力。



香港建造業總工會上周五至本周一(12-15日)進行問卷調查，成功訪問約1500名工人，指調查結果令人憂慮。他們建議政府保障本地工人就業優先；有序推出公務工程，避免爭搶工人現象；定期檢視輸入外勞政策等。

撰文：經濟通採訪組

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