  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

輸入外勞| 建造業總工會：75%受訪工人稱無工開或開工不足

17/04/2024

  • 香港建造業總工會求政府在公務工程項目上，要以本地工人為主

  • 超過95%的受訪者表示，今年的就業情況較去年差

 

輸入外勞| 建造業總工會：75%受訪工人稱無工開或開工不足

　　建造業總工會一項調查顯示，75%受訪鋼筋屈紮工人表示無工開或開工不足，約28%稱一星期只是開工1-3天，約25%表示已經數月無工開。

推薦閱讀：

謝展寰：坊間對垃圾收費表達擔憂，將檢視先行先試結果再作部署

環境及生態局長謝展寰在立法會財委會特別會議上表示，過去一段時間，坊間對垃圾收費法例的執行和安排表達不少意見和擔憂........

 

《中國要聞》深圳海警截值200萬走私「水中軟黃金」拘4人

廣東海警局「粵海亮劍2024」打擊海上走私專項行動上月27日正式啟動，深圳海警局近日重拳出擊，在深圳灣海域成功查處一宗鰻魚苗走私案........

 


　　另外，超過95%的受訪者表示，今年的就業情況較去年差。亦有93%的受訪者指，現時的薪酬未能貼近工會去年11月所發表的「工會價」，即日薪2730元。


　　香港建造業總工會要求政府在公務工程項目上，要以本地工人為主，檢視現時推出工程的進度，避免出現爭工人的情況。另外，亦促請政府做好輸入外勞的把關工作，有效及有限度地輸入外勞，加強職業培訓，提升工人的工作技能和競爭力。


　　香港建造業總工會上周五至本周一(12-15日)進行問卷調查，成功訪問約1500名工人，指調查結果令人憂慮。他們建議政府保障本地工人就業優先；有序推出公務工程，避免爭搶工人現象；定期檢視輸入外勞政策等。

撰文：經濟通採訪組

 

2024-04-17｜美國減息未有期 美股樂觀情緒漸消化？| Tesla大裁員 股價穿底要覓新出路？｜GLOBAL Wednesday｜#王榮昆 #直播 #hottalk1點鐘

 

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01109

華潤置地

23.600

異動股

00857

中國石油股份

7.240

異動股

00968

信義光能

5.430

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01109 華潤置地
  • 23.550
  • 00857 中國石油股份
  • 7.250
  • 00968 信義光能
  • 5.400
  • 02318 中國平安
  • 31.000
  • 82020 安踏體育－Ｒ
  • 76.650
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 69.300
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 17.580
  • 目標︰$22.50
  • 00408 葉氏化工集團
  • 1.510
  • 目標︰$2.00
  • 03983 中海石油化學
  • 2.490
  • 目標︰$2.48
  • 02378 保誠
  • 67.700
  • 目標︰$80.00以上
人氣股
  • 01299 友邦保險
  • 47.900
  • 00700 騰訊控股
  • 300.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 67.600
  • 00001 長和
  • 35.550
  • 00005 滙豐控股
  • 61.850
報章貼士
  • 03309 希瑪眼科
  • 2.900
  • 目標︰--
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 2.410
  • 目標︰$2.83
  • 02318 中國平安
  • 31.000
  • 目標︰$35.00
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 03983 中海石油化學
  • 2.490
即時重點新聞

18/04/2024 09:35  【外圍經濟】美日韓聲明暗示美國不反對日本干預匯市，日圓上漲

18/04/2024 09:25  恒指高開1點報16253，友邦升2.6%，中升漲2%

18/04/2024 09:02  【大國博弈】中國連續兩月減持美債至7750億美元，去年十月低

18/04/2024 08:37  《盤前攻略》美股三大指數齊跌，英偉達跌近4%，恒指料反覆靠穩

18/04/2024 07:50  《國金頭條》大型科技股遭拋售，標普500創今年最長連跌紀錄

18/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒４７億元，買騰訊沽盈富

18/04/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】星展升聯想至「買入」，大摩升潤電目標逾三成

12/04/2024 10:05  《嚟緊炒Ｄ乜》小米推新車銷售火爆，中線目標價２５銀

18/04/2024 09:44  《財資快訊》美電軟報７﹒８３０７，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 大型科技股遭拋售，標普500創今年最長連跌紀錄新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 證監澄清退市新規A股反彈，傳政府或統一收購爛尾樓新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：內需弱成經濟頑症，港存結構性問題須改變思維（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

走塑｜4.22起禁即棄膠餐具！外賣要加錢買刀叉？4間環保裸買店推介︰最齊全餐具食物盒、超實用可重用防潮珠、本地品牌集中地！邊間最多分店？
人氣文章

政經范局．范強

一場事先約定時間與地點的決鬥
人氣文章

主場·日本．Katty

紫藤花｜日本踏入紫藤花季！最美賞花地點公開︰東京紫藤神社、CNN加持紫花森林、福岡夢幻紫藤隧道
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京No.1烏冬！CP極高煙韌彈牙正宗四國香川縣讚岐烏冬，必試濃郁魚味竹輪天婦羅
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《GTO Revival》——再見反町與菜菜子，但願人長久
人氣文章

港女講男．妮洛

辦公室婚外情：愛搞曖昧的出軌慣犯！人夫人妻是最好的「偷食對象」？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
紅麴功效 | 中醫角度：紅麴可健脾消食、活血化瘀！有助治療糖尿病、降膽固醇、預防心臟病？紅麴保健品經嚴謹製作過程＋符合衞生規範仍能安全服用 新文章
人氣文章
此瓜不同彼瓜，難得遇上節瓜，想家了！今期素湯水：芫荽節瓜湯
人氣文章
消委會｜46間私營安老院大檢閱！基本月費相差逾12倍！邊間包藥物管理、醫生定期巡院或諮詢服務？這兩間竟1人照顧達30位院友！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 10:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 10:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 10:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/04/2024 09:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/04/2024
美股 | 大型科技股遭拋售，標普500創今年最長連跌紀錄
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金