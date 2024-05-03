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DSE | 文憑試中史科後年起可選只考卷一，教育局：創造空間照顧多元學習

03/05/2024

．教育局發通函，公布「高中中國歷史科優化方案」

．由2025/26學年的中學文憑試中史科考試開始，考生可選擇只應考必修部分、佔總分七成的考卷一，而不考屬選修部分、佔總分三成的考卷二

 

DSE | 文憑試中史科後年起可選只考卷一，教育局：創造空間照顧多元學習

　　教育局發通函，公布「高中中國歷史科優化方案」，稱由2025/26學年的中學文憑試中史科考試開始，考生可選擇只應考必修部分、佔總分七成的考卷一，而不考屬選修部分、佔總分三成的考卷二。

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　　教育局說，今次優化方案的落實，希望為選修高中中國歷史科的學生創造空間，照顧他們的多元學習和發展需要。教師可於24/25學年開始，為不應考卷二的中五學生編排只學習必修部分的教學計劃及學習進度，讓他們利用騰出空間專注於必修部分。


　　教育局指，過往的考評數據顯示，若考生只應考卷一，並且成績理想，可取得第五級的成績，而考生成績單和證書只列出最終成績，不會顯示考生沒有應考的卷別。
　　至於會否影響中學文憑試中國歷史科成績的國際認受性，局方說，由於優化措施沒有更動科目整體的課程架構和內容，以及考卷設計和要求，因此不會對科目的國際認受性帶來影響。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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