消防處資料外洩 | 消防處電腦系統個人資料有外洩風險，涉約5500人

．消防處公布，上周五(3日)發現處方一個電腦系統內部分個人資料有潛在外洩風險，但未有證據顯示相關資料被公開

．事件涉及約5500人的資料，已經報警

消防處公布，上周五(3日)發現處方一個電腦系統內部分個人資料有潛在外洩風險，但未有證據顯示相關資料被公開。事件涉及約5500人的資料，已經報警。處方表示，初步調查後，相信事件是在外判承辦商轉移資料時發生，懷疑是有人擅改讀取權限引致。

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發言人指，事件涉及約480名市民的個人資料，包括姓氏及電話號碼，有關市民在去年9月超強颱風蘇拉襲港期間，曾報案指有樹木倒塌；另外亦涉及約5000名消防處屬員資料，包括姓名、電話號碼、職級與編號，及駐守崗位，當中亦包括約960名屬員的不完整身份證號碼。消防處就事件致歉，已透過短訊通知或致電受影響市民，若市民發現有可疑情況，應及早報警。



*私隱公署：按既定程序進行調查*



消防處相信，潛在外洩風險是在外判承辦商處理資料轉移時發生，過程中有人擅自更改資料的讀取權限，處方已立即聯絡外判承辦商，要求即時停止系統運作及承辦商的所有合約工作，並已撤回系統登入權限。處方與承辦商正全面檢視事件，及進一步加強保護措施，以防止同類事件發生。消防處亦已即時向警方報案，以及向保安局、私隱專員公署及政府資科辦報告。



私隱專員公署回覆查詢指，上周六(4日)收到相關資料外洩事故通報，已根據既定程序就事件展開調查，至今沒有接獲與事件相關的查詢或投訴，呼籲受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用。

撰文:經濟通採訪組

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