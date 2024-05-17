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數字人民幣 | 金管局：擴大數字人民幣在香港的跨境試點

17/05/2024

．金管局公布，該局及中國人民銀行就數字人民幣跨境支付試點的合作取得進一步成果，擴大數字人民幣在香港的試點範圍，便利香港居民開立和使用數字人民幣錢包，透過「轉數快」為數幣錢包增值

．「轉數快」與人民銀行數字貨幣研究所(數研所)營運的數字人民幣央行端系統的互通，也是世界首個快速支付系統與央行數字貨幣系統的連接，為G20跨境支付藍圖所強調的互通性提供了創新的用例

 

數字人民幣 | 金管局：擴大數字人民幣在香港的跨境試點

　　金管局公布，該局及中國人民銀行就數字人民幣跨境支付試點的合作取得進一步成果，擴大數字人民幣在香港的試點範圍，便利香港居民開立和使用數字人民幣錢包(數幣錢包)，並透過「轉數快」為數幣錢包增值。與此同時，「轉數快」與人民銀行數字貨幣研究所(數研所)營運的數字人民幣央行端系統的互通，也是世界首個快速支付系統與央行數字貨幣系統的連接，為G20跨境支付藍圖所強調的互通性提供了創新的用例。

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*數幣錢包可跨境支付，但不可用作個人間轉帳*

　　金管局表示，擴大數字人民幣在香港的跨境試點，是今年初人民銀行公布的「三聯通、三便利」六項措施中的其中一項。隨著是次擴大試點範圍，用戶現在只需以香港手機號碼，便可以在香港開立並使用個人數幣錢包，數幣錢包可用於跨境支付，但不可用作個人之間的轉帳。


　　金管局指出，香港用戶可透過本地17間零售銀行經「轉數快」為錢包增值。數字人民幣除了可在大灣區使用，亦可於內地其他試點地區使用。數字人民幣與內地傳統電子支付正在開展條碼互通工作，香港居民將來亦可以有更多消費選擇。

*「轉數快」可增值*

　　金管局總裁余偉文表示，很高興香港成為首個數字人民幣的跨境試點，是內地以外首個本地居民都能開立數幣錢包的地區。數字人民幣在香港擴大試點範圍，並充分利用「轉數快」「24x7」及即時轉帳的優勢，讓用戶無需開立內地銀行戶口，都可以隨時隨地為數幣錢包增值，便利港人在內地消費。會繼續與人民銀行緊密合作，逐步擴充數字人民幣的應用範圍，豐富香港居民可使用的數幣錢包功能，並推動更多零售商戶接受數字人民幣，便利兩地居民的跨境零售支付。


　　金管局指，會與數研所共同探討通過實名認證讓香港居民升級數幣錢包，以及推進更多支付上的互聯互通，為用戶(包括個人及商戶)提供更便利的支付體驗。同時，亦會共同探索企業的應用場景，以便利跨境貿易結算。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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