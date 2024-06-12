核能 | 中電：擬於內地開發新核電能源輸港

．中電(00002)總裁羅嘉進接受《星島日報》訪問時表示，集團正計劃沿用大亞灣模式的經驗，與港府、內地及能源企業，探討在內地開發新的核電金能源再輸往香港

．目標是2035年前，將零碳能源佔香港電力的比例，由現時的25%增加至約60%。

中電(00002)總裁羅嘉進接受《星島日報》訪問時表示，集團正計劃沿用大亞灣模式的經驗，與港府、內地及能源企業，探討在內地開發新的核電金能源再輸往香港，目標是2035年前，將零碳能源佔香港電力的比例，由現時的25%增加至約60%。

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羅嘉進指出，核能對於高度可靠的電力系統，是不可或缺的燃料組合，加上俄烏戰事事爆發後，世界燃油、煤炭和天然氣的價格都上升不少，對電價造成壓力，而核電的價格較穩定，亦不會和其他化石燃料相差太遠，而中國的核能發展已經有成熟的產業鏈，認為香港要乘著國家的優勢，順風而行做好減碳。



對於核電廠的安全問題，羅嘉進指，大亞灣目前已運用核工業一個重要的縱深防禦原則，安全達到良好水平。新核電資源亦會考慮與香港的距離和其他配套等，選擇一個合適的地點建設，因此市民無需過度擔心安全問題。



除了發展核電，羅嘉進亦提到石鼓洲焚化爐明年即將落成，焚燒垃圾產生的熱力可轉為電力接入電網，轉廢為能。中電也會繼續探討其他可再生能源項目，包括一些離岸的風力發電場，正從未來供應鏈、技術成熟度等各方面研究其可行性。

撰文:經濟通採訪組

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