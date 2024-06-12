公屋 | 何永賢：本周公布簡約公屋申請細節，首批料明年首季入伙

．房屋局局長何永賢表示，簡約公屋的工作正全部全速推進中，當局本星期會公布申請細節

．第一批「簡約公屋」項目將於明年第一季陸續入伙；提供約2300個單位的牛頭角彩興路項目則預計最快明年第二季落成。

房屋局局長何永賢表示，簡約公屋的工作正全部全速推進中，當局本星期會公布申請細節。第一批「簡約公屋」項目將於明年第一季陸續入伙；提供約2300個單位的牛頭角彩興路項目則預計最快明年第二季落成。

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*議員滿意樣板單位質素*



何永賢與部分立法會議員到簡約公屋彩興項目參觀樣板單位。她指議員都滿意樣板單位的質素，認為真正能做到簡單但適切的設計，對能夠快速興建好共19層、有升降機、約2300個單位表示支持和期待，盼望項目落成後早日幫助有需要的市民改善生活環境。



何永賢在社交網頁指，交貨標準的單位簡單、明亮，設備包括熱水爐和抽氣扇，為免入住居民要在單位鑽孔，當局亦預設幾個簡約牆架以善用空間，供居民擺放物品。

撰文:經濟通採訪組

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