貨機爆胎 | 機管局：貨機事故令約450班客機延誤，多管齊下疏導抵港旅客

亞特拉斯航空一貨運航班5Y4304要求緊急折返，該航班於機場北跑道降落時輪胎爆裂，停留於跑道上

累計這段期間約450班客機延誤，估計凌晨時分將疏導昨日延誤離港及抵港的航班

受貨機降落後輪胎爆裂及油壓系統故障事件影響，機管局預計，由昨天(17日)早上7時至午夜，機場共處理932航班，累計這段期間約450班客機延誤，估計凌晨時分將疏導昨日延誤離港及抵港的航班。

推薦閱讀：

【香港要聞】李家超:部分港大副校長崗位懸空逾5年，情況不理想

香港大學校政風波持續，行政長官李家超今日出席行會前見記者表示，港大在行政運作上有需要改善的地方........

港鐵24個車站5G頻譜升級，天后站今天率先啟用

港鐵公司(00066)及中國移動香港今天宣布正陸續提升24個港鐵站的5G流動網絡，進行3.3及3.5吉赫(3.3及3.5GHz)室內基站鋪設工程.......



機管局實施多項措施疏導抵港旅客，運作大致暢順，其中機場旅客捷運系統、機管局客戶服務櫃檯，會延長服務時間，以疏導及協助有需要的旅客；清潔承辦商、行李手推車服務商亦會加派人手，航空公司亦會增派人員協助旅客。



另外，為確保旅客能順利前往市區，機管局已聯絡各公共交通工具營辦商，加強來往機場的交通服務，其中港鐵機場快線午夜後將增加班次，城巴、龍運巴士等亦將加強服務。



昨天上午約6時，機管局收到控制塔通知，於凌晨離港的亞特拉斯航空一貨運航班5Y4304要求緊急折返。上午7時12分，該航班於機場北跑道降落時輪胎爆裂，停留於跑道上。機上當時有5名機組人員，無人受傷。機場各相關單位隨即派員緊急處理，包括卸貨及更換輪胎。由於該貨機的油壓系統故障，所以在跑道上緊急處理的時間比預期長，北跑道於下午3時45分重開。

撰文:經濟通採訪組

2024-06-18｜內地經濟數據參差 下半年復甦無期？｜新能源車企最壞情況已過？｜內房救市措施分析｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動