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貨機爆胎 | 機管局：貨機事故令約450班客機延誤，多管齊下疏導抵港旅客

18/06/2024

 

  • 亞特拉斯航空一貨運航班5Y4304要求緊急折返，該航班於機場北跑道降落時輪胎爆裂，停留於跑道上

  • 累計這段期間約450班客機延誤，估計凌晨時分將疏導昨日延誤離港及抵港的航班

 

貨機爆胎 | 機管局：貨機事故令約450班客機延誤，多管齊下疏導抵港旅客

　　受貨機降落後輪胎爆裂及油壓系統故障事件影響，機管局預計，由昨天(17日)早上7時至午夜，機場共處理932航班，累計這段期間約450班客機延誤，估計凌晨時分將疏導昨日延誤離港及抵港的航班。

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　　機管局實施多項措施疏導抵港旅客，運作大致暢順，其中機場旅客捷運系統、機管局客戶服務櫃檯，會延長服務時間，以疏導及協助有需要的旅客；清潔承辦商、行李手推車服務商亦會加派人手，航空公司亦會增派人員協助旅客。


　　另外，為確保旅客能順利前往市區，機管局已聯絡各公共交通工具營辦商，加強來往機場的交通服務，其中港鐵機場快線午夜後將增加班次，城巴、龍運巴士等亦將加強服務。


　　昨天上午約6時，機管局收到控制塔通知，於凌晨離港的亞特拉斯航空一貨運航班5Y4304要求緊急折返。上午7時12分，該航班於機場北跑道降落時輪胎爆裂，停留於跑道上。機上當時有5名機組人員，無人受傷。機場各相關單位隨即派員緊急處理，包括卸貨及更換輪胎。由於該貨機的油壓系統故障，所以在跑道上緊急處理的時間比預期長，北跑道於下午3時45分重開。

撰文:經濟通採訪組

 

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