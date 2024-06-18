超級聯繫人 | 何超瓊：港澳競爭力不會減退，只會更強

．信德集團(00242)行政主席兼董事總經理何超瓊在「機遇澳門」訪問中表示，大家關注香港的金融中心地位是否受到威脅，資金到亞洲其他地區投資、尋找機遇

．但她不認同香港及澳門失去競爭力，強調競爭力不會減退，只會更強，又形容目前仍未發力，要一步步在健全基礎上做事

信德集團(00242)行政主席兼董事總經理何超瓊在「機遇澳門」訪問中表示，大家關注香港的金融中心地位是否受到威脅，資金到亞洲其他地區投資、尋找機遇，但她不認同香港及澳門失去競爭力，強調競爭力不會減退，只會更強，又形容目前仍未發力，要一步步在健全基礎上做事。

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*香港需以新模式吸引投資者*



對於外界有說法認為，隨著內地經濟發展，香港「超級聯繫人」的作用正在削弱，何超瓊認為問題不在香港，而是全球經濟出現新的發展，很多傳統投資工具已經不合適，現在有很多新的投資產業，香港需要時間在這方面累積經驗。她相信，香港金融中心的位置不會被淘汰，但需要一段時間去建立新的技能、新的模式吸引投資者。至於投資方向，她認為未來可塑性高的行業為創新產業、新能源、AI。





*澳門旅遊處領先位置*



何超瓊續指，過往大家認定香港企業較著重房地產、金融，但現時大勢所趨是專注新科技、新能源，內地在高新科技方面發展空間大，研發有融資需要，但因應各種限制，相信仍要到香港融資。



她表示，澳門在旅遊方面仍處於領先位置，數十萬人口能夠做到數千萬人次的接待能力，有數萬間酒店房間，有能力舉辦大型演唱會、國際盛事，未來仍要開拓新市場。



她又提到，港澳已通過維護國家安全的法律，不能小看這事，因為能夠保證並維持一國兩制優勢，可以安穩走下去，融入國家發展。她以橋樑作為比喻，不能只有一邊，強調現時在最良好基礎上能夠發揮港澳作用。

撰文：經濟通採訪組

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